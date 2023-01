Dopo la terza media? Io vado in AFP a frequentare il percorso da Estetista

Essere Estetista significa avere in mano una professione per promuovere la bellezza ed il benessere, oggi più che mai importanti per molte persone.

Una professione utile, che ha un mercato e che ti dà la possibilità di esprimere pienamente le tue capacità creative, artistiche e manageriali.

Docenti specializzati, tutor, coordinatore ti aiuteranno a scoprire un mestiere che ti porterà nel mondo della bellezza.

Punti di forza del percorso sono lo stage e l’alternanza fra lavoro e studio che ti consentono immediatamente di mettere in pratica tutte le conoscenze teoriche.

Entrerai in una scuola molto bella, ben curata e ben attrezzata.

Vieni a trovarci e potrai toccare con mano il nostro programma educativo e formativo.

Alla fine del percorso triennale con esito positivo, l’allievo consegue la Qualifica regionale di operatore del benessere/profilo estetista e può decidere poi di frequentare l’ulteriore Quarto anno, con valenza abilitante all’esercizio dell’attività professionale.

Clicca per maggiori informazioni: Estetista

Sito: http://www.afpdronero.it/

Contattaci a Cuneo: 0171-693760

E-mail segreteria.dronero@afpdronero.it o andrea.devoto@afpdronero.it