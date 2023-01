Volley maschile: VBC Mondovì/Villanova, il punto sul settore giovanile

Nel Campionato di serie D undicesimo successo su 13 gare disputate per il VBC MONDOVI’/VILLANOVA, che nell’ ultimo turno del girone d’ andata piega in casa il Novara undicesimo per 3-1 (25-23,25-16,23-25,25-13). In classifica generale i monregalesi, grazie alla conquista di questi ulteriori 3 punti, salgono a quota 30 punti e restano al secondo posto, a -2 dalla capolista Montanaro sorprendentemente sconfitta in casa dal Cuneo, a +2 sul Maxemy Spb Biella terzo ed a +6 sul Chieri quarto. Contro il Novara i monregalesi hanno faticato un po’ più del prevedibile per conquistare i 3 punti: vinto in volata il primo set, hanno poi dominato il secondo. La terza frazione è stata simile alla prima, solo che il Novara ha avuto un po’ più di lucidità nel finale, vincendo in volata. Nel quarto set i monregalesi sono partiti forte ed hanno dominato, chiudendo senza alcuna difficoltà con un più che eloquente 25-13. Terminato il girone d’ andata il Campionato si ferma per una settimana e riprenderà sabato 4 febbraio con la prima partita del girone di ritorno, che vedrà il VBC MONDOVI’/VILLANOVA impegnato nella trasferta a Busca contro il Cuneo.

L’ obbiettivo della formazione allenata da Loris Ferrero è quello di conquistare i 3 punti in palio per continuare a restare in scia della capolista Montanaro.

Nel Campionato U.17 settimo successo su 12 gare disputate per il VBC MONDOVI’/VILLANOVA allenato da Woitech Baranowicz, che in trasferta piega il Savigliano per 3-0 (17-25,13-25,20-25) in una gara in cui il risultato non è mai stato realmente in dubbio e che ha visto i monregalesi dimostrarsi decisamente superiori agli avversari sia da un punto di vista strettamente tecnico-tattico che fisico. In classifica generale in vetta c’ è il Cuneo Rosso con 30 punti, al secondo il Cuneo Bianco con 23, al terzo i monregalesi con 21, al quarto l’ Asti con 19, al quinto l’ Alba con 8 ed al sesto Savigliano con 1. Mercoledì 1 febbraio i monregalesi giocheranno alle ore 19.30 ad Asti.

Nel Campionato U.15 ottavo successo sulle 12 partite sino ad ora disputate per il VBC MONDOVI’/VILLANOVA allenato da Maurizio Maccagno e Matteo Ciccone, che supera il Dronero per 3-0 (25-13,25-19,25-19), dimostrandosi decisamente superiori agli avversari sia da un punto di vista strettamente tecnico-tattico che fisico. In classifica generale in vetta c’ è il Cuneo con 33 punti, al secondo i giovanissimi monregalesi con 24, al terzo il Saffirio Savigliano con 23, al quarto l’ Alba con 22, al quinto il Dronero con 6 punti ed al sesto il Nobil Homo Savigliano con 0. Sabato 28 gennaio i monregalesi ospiteranno al PalaItis alle ore 15.30 l’ Alba.