Anche quest’anno la Croce Bianca di Fossano ODV offre l’opportunità di svolgere servizio civile

Il Servizio Civile Universale è la scelta volontaria di dedicare alcuni mesi della propria vita all’educazione e alla promozione dei valori fondativi della Repubblica italiana, attraverso azioni per le comunità e per il territorio.

Esso rappresenta una importante occasione di formazione e di crescita personale e professionale per i giovani, che sono un’indispensabile e vitale risorsa per il progresso culturale, sociale ed economico del Paese. Anche quest’anno la Croce Bianca di Fossano ODV offre l’opportunità a 4 ragazzi di età compresa tra 18 e 28 anni di partecipare al Servizio Civile per Anpas. L’Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze descrive il progetto come la realizzazione dei principi costituzionali della difesa civile attraverso l’impegno dei giovani.

È la possibilità per i ragazzi di dedicare un anno della propria vita a favore di un impegno solidaristico inteso come impegno per il bene di tutti e di ciascuno e quindi come valore della ricerca di pace. Nel 2022 la grande famiglia della nostra associazione ha accolto Gabriele, un ragazzo di 20 anni che ha scelto di mettersi in gioco ed impegnare il suo tempo in modo utile per la popolazione della nostra città e formativo per la sua vita. Il Servizio Civile Universale è sicuramente un’ottima opportunità di crescita personale, un primo assaggio del mondo lavorativo e un’opportunità di ricevere un rimborso spese tale da permettere un minimo di indipendenza economica. Quale modo migliore di raccontarvi quest’opportunità se non chiedendo direttamente a chi lo sta vivendo in prima persona?

L'ESPERIENZA DI GABRIELE

Ciao! Mi chiamo Gabriele, ho 20 anni ho frequentato il Liceo Scientifico opzione Scienze Applicate a Fossano e da qualche mese faccio parte dell’Associazione Croce Bianca di Fossano tramite il Servizio Civile Universale. Dopo il diploma non avevo le idee ben chiare sul mio futuro, non ero ancora convinto di cosa avrei voluto fare “da grande” e non sapevo come continuare il mio percorso di studi. Ho visto questa opportunità, mi è sembrata interessante ed ho deciso di provarci. Ho deciso di entrare in Associazione dopo aver ascoltato i racconti di alcuni amici che avevano conosciuto questa realtà e me la consigliavano. Inoltre, non avendo mai avuto modo di entrare in contatto con questa realtà che mi ha sempre incuriosito. Avevo del tempo a disposizione ho pensato di dedicarlo a questo e ho colto l’occasione. Ho iniziato come accompagnatore con dipendenti e volontari nei trasporti in macchina: dimissioni dall’ospedale o trasporti per terapie e visite. Nel frattempo, ho partecipato ai corsi di formazione che mi hanno abilitato ai trasporti con le autoambulanze e quindi all’utilizzo dei vari presidi di mobilizzazione e della barella. Non faccio interventi di emergenza, quindi non c’è da spaventarsi, non si è in contatto con sangue e altre situazioni di pericolo.Ho imparato il valore del servizio in quanto responsabilità ed aiuto nei confronti di chi ne ha bisogno. Ciò sfocia in un grandissimo senso di soddisfazione, motivo per il quale se tornassi indietro confermerei la mia scelta, la Croce Bianca di Fossano porta ad un’importante crescita personale. Consiglio quest’esperienza a tutti coloro che non hanno timore a mettersi in gioco e a cui interessa provare nuove esperienze avvicinandosi al mondo del servizio sanitario.

Se siamo riusciti ad incuriosisti e vorresti saperne di più contatta il nostro ufficio al numero 0172 634968 per maggiori informazioni. Presenta la tua domanda esclusivamente online entro le ore 14.00 di venerdì 10 febbraio 2023 tramite il sito http://serviziocivile.anpas.piemonte.it/ e unisciti a noi, la Croce Bianca di Fossano ti aspetta a braccia aperte!