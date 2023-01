Caraglio, il CineFerrini celebra il Giorno della Memoria

“Dare la libertà alla gente per me adesso è una ragione di vita”: così scriveva Castiglioni qualche giorno prima di cadere in un tranello delle guardie di frontiera.

Il film diretto da Mateusz Kudla e Anna Kokoszka-Romer, vede il regista Roman Polanski e il fotografo Ryszard Horowitz fare ritorno in Polonia per condividere i ricordi più personali, legati alla loro infanzia e alla loro giovinezza. Da quando Polanski è andato via da Cracovia per proseguire la carriera cinematografica e Horowitz è fuggito a New York per intraprendere quella fotografica, i due non si sono più rivisti in patria, ma dopo oltre 60 anni tornano nel luogo che li ha cresciuti.