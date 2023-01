C’è Un’Orchestra in città” tra i vincitori del premio crowdfunding per la cultura

Il 15 gennaio si è conclusa la competizione promossa da Rete del Dono, la piattaforma di crowdfunding e personal fundraising che raccoglie donazioni online a favore di progetti d'utilità sociale e culturale.

La Scuola APM si è aggiudicata il Premio Crowdfunding per la Cultura insieme ad altre tre organizzazioni nazionali.

In questi tre mesi di campagna è stata raggiunta la quota di 20.057 € grazie all’impegno di 167 donatori (tra questi 3 aziende e 2 studi professionali del territorio e la Fondazione Cassa di Risparmio di Saluzzo).

La campagna di crowdfunding è iniziata il 15 ottobre e da subito sono state numerose le dimostrazioni di affetto e coinvolgimento da parte del territorio e degli appassionati alla musica.

Con il progetto “C’È UN’ORCHESTRA IN CITTÀ” la Scuola si propone di creare occasioni stabili di lavoro in città per un’orchestra formata dai giovani musicisti di Obiettivo Orchestra, il corso di formazione orchestrale realizzato ormai da 7 anni insieme alla Filarmonica Teatro Regio di Torino.

La realizzazione di questo progetto permetterà così di raggiungere i due obiettivi principali: creare opportunità lavorative per i ragazzi di talento che hanno scelto l’APM di Saluzzo per perfezionarsi e al tempo stesso arricchire l’offerta culturale della città di Saluzzo.

Questi mesi di competizione sono stati impegnativi ma il risultato raggiunto è una conferma della bontà del lavoro svolto in questi anni e delle prospettive di sviluppo immaginate.

Il lavoro ora si concentrerà sulla definizione del calendario concertistico che vedrà come protagonisti i differenti ensemble strumentali di Obiettivo Orchestra, senza dimenticare la necessità di continuare a reperire risorse utili a rinforzare il progetto e dargli una prospettiva pluriennale.

Se da un lato la vittoria del Premio Crowdfunding per la Cultura permetterà alla Scuola APM di aggiudicarsi un premio aggiuntivo del valore di 3.000 € erogato da Ubi Banca, dall’altra la campagna di Crowdfunding rimarrà ancora attiva fino al 28 febbraio: sarà quindi possibile continuare a sostenere il progetto al link https://www.retedeldono.it/it/una-orchestra-in-citta .

La Presidente prof.ssa Alessandra Tugnoli, unitamente a tutto il Consiglio di Amministrazione e allo staff della Scuola, desidera ringraziare di cuore tutti coloro che, con le loro donazioni, hanno dimostrato sostegno al progetto e reso possibile raggiungere un risultato così prestigioso a livello nazionale.