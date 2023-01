Il Comitato del quartiere Oltreferrovia di Bra apre i tesseramenti 2023

Il Comitato del quartiere Oltreferrovia di Bra apre i tesseramenti per il 2023: la quota minima per iscriversi, o per rinnovare la propria tessera, è di 2 Euro, ma chi vuole può offrire di più.

Il presidente Mario Porello: "Continuiamo a ritrovarci nelle nostre consuete riunioni del primo martedì di ogni mese, aperte a tutti i cittadini, in cui discutiamo di eventuali problematicità da segnalare al Comune. Durante la prossima, prevista per il 7 febbraio, decideremo ufficialmente la data per la festa del quartiere, che dovrebbe essere il 17 giugno"

Al momento nel quartiere ci si sta occupando delle aiuole in via Piumati, togliendo tutti i cespugli di rose, pieni di rifiuti, e della piantumazione di alcune siepi collegate a un prato verde. "All’estero, per chi butta per terra cicche di sigarette sono previste multe salate e le persone sono ben educate, qui invece persiste la maleducazione di chi poi è il primo a lamentarsi per quello che fa", commenta Porello.

Altre questioni rilevanti per ora non ce ne sono, ma il Comitato intanto ha proposto di inserire un dosso a metà di via Pertini. "Nella strada è previsto ora un senso unico molto funzionale, ma questo ha portato a fare in modo che molti ritardatari, tra gli operai della Rolfo e i genitori che accompagnano i figli a scuola, passino di lì molto veloci. Gli abitanti della via hanno già sporto diverse lamentele".

Rimane inoltre la questione del passaggio pedonale davanti alla farmacia Fides, dove più volte il paletto è stato portato via dalle auto o dai camion. "Il punto è pericoloso per chi passa a piedi, ma ancora una volta la situazione è causata dalla negligenza delle persone. Abbiamo proposto al Comune di mettere qualcosa di più stabile, che non possa essere tolto" commenta Porello.