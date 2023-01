Un corso per aspiranti volontarie di Mai+Sole, da 15 anni al fianco delle donne vittime di violenza

Un corso di formazione rivolto alle aspiranti volontarie di Mai+Sole, associazione che da quindici anni s’impegna ogni giorno contro la violenza sulle donne.

Otto incontri, per un totale di 24 ore, tenuti dalle psicologhe e psicoterapeute Manuela Devalle, Petra Senesi, Silvia Vanni e Laura Borra in cui saranno affrontati – non solo da un punto di vista teorico, ma anche attraverso esercitazioni pratiche (con attività sulla comunicazione, ascolto empatico e gestione delle emozioni) – alcuni temi fondamentali per relazionarsi con chi si rivolge all’associazione.

S’inizierà parlando dell’evoluzione del ruolo femminile e della condizione della donna moderna, delle radici psicologiche e sociali della violenza sulle donne e delle sue varie forme e conseguenze, sia fisiche che psicologiche. Verrà anche affrontato il tema della “coppia malata” (relazioni coppia funzionali e disfunzionali, i legami malati, la relazione vittima-persecutore) e della violenza assistita. Poi spazio all’importanza dell’ascolto empatico e difficile, alla comunicazione d’aiuto e all’accoglienza della donna maltrattata. Ci si concentrerà non solo sulle vittime, ma anche su chi accoglie, con un’introspettiva sulle emozioni che questo servizio può suscitare. Non mancheranno accenni agli aspetti legali e testimonianze dirette.

La presentazione del corso è in programma martedì 31 gennaio, alle 20, in via del Teatro 2 a Savigliano. L’avvio delle elezioni, che si terranno sempre dalle 19 alle 22, è previsto martedì 7 febbraio.

Costo 30 euro.

Al termine del corso si terrà un confronto finale con le docenti per verificare l’idoneità della futura volontaria del centro antiviolenza.

Per info e iscrizioni: info@maipiusole.it; maipiusole.it