Villanova Mondovì, il Comune rilancia l'iniziativa solidale a favore dell'Ucraina

Il Comune di Villanova Mondovì rilancia le iniziative di sostegno a favore dell’Ucraina. Nel mese di aprile 2022, grazie alla rete AIUTACI AD AIUTARLI e in collaborazione con l’Associazione San Vincenzo del nostro Comune, è stata fatta una raccolta alimentare da inviare nelle zone di guerra alla quale i villanovesi hanno risposto con grande generosità.

La situazione nel Paese, peró, rimane drammatica e con l’arrivo dell’inverno le condizioni sono ulteriormente peggiorate, mettendo a rischio anche l'attività dei volontari. Servono quindi risorse economiche sia per l'acquisto di generi alimentari, sia per il reperimento di materiali idonei ad affrontare il freddo e la neve. La rete di solidarietà non si è mai interrotta, ma ora più che mai necessita di supporto e sostegno.

Di seguito, allora, le realtà attive sul territorio e le coordinate bancarie su cui poter fare un versamento:

COMMUNITAS TOSCANA IT04P0103071590000000262601 Causale Ucraina con il cuore

AIUTACI AD AIUTARLI IT61L0845046990000000023890 Causale "Emergenza Ucraina" (cfr. https://www.aiutaciadaiutarli.it/donazioni/)

PROVINCIA MISSIONARI VINCENZIANI ITALIA IT43U0100503339000000002660 Causale Aiuto Ucraina Inverno