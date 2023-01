Mobili per lo studio personalizzati creati su misura per i tuoi spazi

La scelta dell'arredamento in qualsiasi ufficio e luogo di lavoro è un aspetto che non deve per nulla essere trascurato, perché il numero delle ore che i dipendenti trascorrono lavorando è spesso molto elevato. E creare un ambiente funzionale, confortevole, accogliente e sicuro si rivela un elemento fondamentale della stessa produttività aziendale.

Nulla deve essere lasciato al caso, ma anzi si deve scegliere con estrema cura ogni mobile e complemento d'arredo e avere l'accortezza di posizionarli all'interno dei vari locali nella maniera migliore.

È proprio per questo motivo che diventa importante rivolgersi ad aziende qualificate in grado di fornire il giusto supporto professionale e la migliore consulenza possibile per arredare qualsiasi ambiente.

Mobile su Misura è una piattaforma online leader nel settore che con i suoi arredi per lo studio personalizzabili accompagna qualsiasi cliente nella scelta e nella progettazione.

Come funziona Mobile su Misura

Mobile su Misura è un sito specializzato nella vendita di mobili per ufficio, attività commerciali e abitazioni private realizzati, solo con i migliori materiali e ferramenta presenti sul mercato, dalla ditta Comerlegno Srl, un'impresa italiana seria ed affidabile, operativa nel settore dell’arredamento su misura da oltre 30 anni.

Un cliente interessato ad arredare i suoi ambienti di lavoro, non deve fare altro che visitare il sito ufficiale di Mobile su Misura. Qui troverà diverse categorie di mobili e vari modelli, ciascuno dei quali con numerose possibilità di personalizzazione.

Attraverso una semplice procedura, è possibile configurare l'arredamento dei propri spazi in maniera totalmente e completamente personalizzata, in base ai propri gusti ed esigenze.

Mano a mano che si avanza con le modifiche l’immagine 3D del mobile configurato viene aggiornata, così da avere una vera simulazione dell'arredamento in tempo reale. E così il suo prezzo, per tenere sempre sotto controllo il budget.

Chi può utilizzare il servizio di configurazione?

Tutti possono utilizzare il servizio di configurazione dell'arredamento presente sul sito perché questo servizio è molto semplice ed intuitivo. Non è necessario essere dei grandi esperti informatici, dei geometri o dei designer, ma è sufficiente conoscere le reali dimensioni dei locali da arredare per procedere all'allestimento delle varie aree.

Se, poi, si è indecisi sullo specifico colore dei diversi articoli, è possibile richiedere all'azienda la spedizione piccoli campioni di materiale. Per ragioni di peso l'azienda farà consegnare in busta chiusa all'indirizzo specificato dei piccoli pezzi del materiale con cui vengono realizzate le schiene dei mobili, che hanno il medesimo rivestimento superficiale delle altre parti del mobili ma naturalmente uno spessore inferiore ( 8 mm contro i 19 o 25 mm di spessore delle altre parti del mobile).

I servizi aggiuntivi per i tuoi nuovi mobili per lo studio

Mobile su Misura fornisce ai suoi clienti anche degli importanti servizi aggiuntivi. Tra questi, c'è la possibilità di richiedere delle piccole modifiche aggiuntive ai mobili, così da renderli davvero personalizzati in base alle proprie esigenze e necessità.

Se, poi, si vuole avere una visione reale di come più mobili e accessori possono essere composti tra di loro per arredare in maniera completa un locale, è possibile anche richiedere ai tecnici e ai designer dell'azienda di realizzare il disegno della composizione. Questa richiesta non è per nulla vincolante in fase di acquisto e non prevede nessun pagamento anticipato né la necessità di versare delle caparre.

Spedizione e metodi di pagamento

Mobili su Misura cerca di essere il più possibile vicino ai suoi clienti e per questo motivo mette a disposizione diverse possibilità di pagamento, tra cui la carta di credito, il bonifico bancario e PayPal.

I prezzi di vendita sono assolutamente chiari, precisi e non nascondono nessun importo ulteriore.

Molti dei clienti di Mobile su Misura sono liberi professionisti e proprietari d'impresa perciò per loro è possibile richiedere la fatturazione di qualsiasi articolo acquistato, così pure per chi desidera usufruire delle detrazioni fiscali del Bonus Mobili.

La spedizione viene effettuata in ogni zona d'Italia entro un massimo di 18 giorni dal ricevimento del pagamento. Per agevolare, poi, il cliente, le consegne avvengono sempre previo avviso telefonico a cura della ditta incaricata del trasporto. Tutti i mobili sono spediti, smontati e imballati in maniera perfetta, per evitare che si possano danneggiare durante il trasporto.