Sabato 11 e domenica 12 marzo a Palazzo Bertello torna “Un Borgo di cioccolato”

Tornare allo spirito del pre-pandemia. È questo l'approccio dell'associazione Ente Fiera Fredda di Borgo San Dalmazzo che sta mettendo in piedi l'edizione 23 di “Un Borgo di cioccolato”.

La manifestazione dedicata al “cibo degli dèi” si terrà a Palazzo Bertello sabato 11 e domenica 12 marzo.

“Un Borgo di cioccolato è stato affidato dal Comune all'Ente Fiera per il biennio 2023/24, sempre in collaborazione con gli Amici del cioccolato e con il patrocinio del Comune – spiega il presidente Fabrizio Massa -. L'evento ricalcherà l'edizione 2019 con tre padiglioni. Ci saranno anche i ragazzi delle Scuole di Arte Bianca con laboratori ed esposizione delle opere. Verrà proposta e premiata una pralina speciale realizzata appositamente per questa manifestazione. Ci saranno una ventina di stand per la vendita del cioccolato e torna ovviamente la fabbrica del cioccolato di Pino Oliva. Un grazie particolare alla Banca di Boves come sponsor principale".

"Il Comune vuole spingere l'acceleratore su tutte le manifestazioni - commenta l'assessore Fabio Armando -. La prima dell'anno è proprio 'Un Borgo di cioccolato', che abbiamo affidato all'Ente Fiera. Il clou sarà a Palazzo Bertello ma abbiamo pensato di coinvolgere anche il centro storico".

C'è da aspettarsi molto da questo evento, dopo lo stop del 2020 causato dalla crisi pandemica, l’edizione “on-line” svoltasti nel 2021, e quella ridotta del 2022. Del resto l'Ente Fiera guidato da Massa ha già dato prova di grandi capacità organizzative realizzando quattro grandi eventi in soli quattro mesi: Beertello Fest, il salone WOW, la Fiera Fredda e lo spettacolo teatrale itinerante di Natale.

“Cercheremo di far ripartire questa dolce rassegna allargandola anche al centro città, proprio come una volta – continua Massa -. Domenica 12 marzo avremo anche il mercatino dell'antiquariato in via Vittorio Veneto e cinque punti degustazione in centro. E tante altre novità, ma non possiamo svelare tutto adesso”.