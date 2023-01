Sommariva Perno, il professor Frea racconta la sua Africa per i "Venerdì in Biblioteca"

Stanno riscuotendo un buon successo e continuano quindi i “Venerdì in biblioteca” proposti dal Centro Culturale San Bernardino in collaborazione con la Biblioteca Civica per approfondire argomenti di attualità, presentare opere di autori del territorio, incontrarsi e confrontarsi su libri e letture interessanti.

Venerdì 3 febbraio, alle ore 20.45, nei locali della biblioteca civica “M. Marengo” in piazza Europa, il professor Bruno Frea e i collaboratori che lavorano con lui, Anca Daniel e Rino Tesio, parleranno de “La nostra Africa. Storie di persone, emozioni, incontri”.

Il professor Frea, roerino doc, è stato medico e primario di urologia in vari ospedali italiani, nonché docente universitario di fama nazionale. Ritornato nel “suo” Roero per godersi la meritata pensione, si è impegnato nel volontariato per la sua comunità e per il territorio (è stato il coordinatore del Centro vaccinale di Sommariva Perno, risultato uno dei più attivi in provincia), ma soprattutto ha mantenuto e mantiene un “filo rosso” con l’Africa, di cui si era innamorato.

Per tre periodi l’anno si reca infatti in Kenya nel North Kinangopo Hospital, dove porta le sue conoscenze e le sue competenze, operando e insegnando a operare a tanti giovani medici. E naturalmente vivendo esperienze di vita e le storie di tante persone tra le più povere della terra. Proprio di persone, emozioni, incontri parlerà dunque in biblioteca con Anca Daniel, infermiera, e Rino Tesio, fotografo cornelianese, che collaborano con lui e con lui hanno vissuto queste esperienze.

L’ingresso è libero.