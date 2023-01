Fossano, nuovo innesto in giunta: Monica Arese sostituisce David Paesante

Nella giornata di martedì 24 gennaio il Sindaco di Fossano Dario Tallone ha nominato Monica Arese nuovo assessore (in sostituzione del dimissionario David Paesante).



"Ringrazio il sindaco per la fiducia riposta nella mia persona - ha commentato Arese - . Mi metterò al lavoro fin da subito per proseguire il lavoro fatto dall'Amministrazione fino ad oggi con l'obiettivo comune di portare a termine il programma elettorale, per quanto riguarda le deleghe di mia competenza. Conosco le persone che compongono la giunta comunale, competenti nei loro ruoli e soprattutto compatta. Insieme a tutta la squadra degli assessori e dei consiglieri continueremo a lavorare per il bene della città".



"Con l'assessore Monica Arese, va a rafforzarsi la mia squadra di governo della nostra amata Fossano - ha dichiarato Tallone - . Ho posto fiducia in lei su una base di conoscenza personale e professionale. La giunta sarà ora composta al 50% da donne, ed insieme riusciremo a portare a termine il mandato elettorale. Nonostante le difficoltà dei tre anni del mio mandato, dovute a pandemia e situazione internazionale con ricadute sul territorio, i cittadini fossanesi mi rinnovano ogni giorno di più la loro fiducia".



"Con Monica, Donatella, Ivana, Giacomo ed Angelo, la mia amministrazione non deluderà le aspettative dei Nostri concittadini, partendo da quanto fatto sinora, con uno sguardo alla Fossano del domani" ha concluso il primo cittadino.



L'assessore Arese parteciperà già domani (26 gennaio) alla sua prima riunione della giunta comunale.