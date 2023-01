L'acqua pubblica costa 2 millesimi di euro al litro: è ancora sostenibile?

Siamo alle ultime gocce? Non è ancora così, ma la direzione è questa. In Granda siamo in piena crisi idrica. Ormai dall'autunno del 2021 il problema della mancanza d'acqua è sempre più urgente.

In pieno inverno, sono milioni i metri cubi d'acqua già trasportati nelle borgate di media e alta valle. Perché è lì che manca. Sono tante le sorgenti completamente in secca. E non basteranno le precipitazioni di questi giorni a colmare il deficit.

Mancanza di precipitazioni e temperature altissime hanno esaurito i nevai quasi completamente. I costi sono bassissimi, 2 mllesimi di euro al litro. Ma questo è ancora sostenibile?

Ne abbiamo parlato con Andrea Ponta, ingegnere di ACDA, responsabile dell'area tecnica dell'azienda a capitale pubblico che gestisce il ciclo dell'acqua per 108 comuni della Granda.

Oltre a lui Franco Parola, responsabile della sezione Ambiente e territorio di Coldiretti. Il mondo agricolo denuncia da decenni il problema della siccità e la mancanza di infrastrutture adeguate a servizio dell'agricoltura, uno dei motori economici della nostra provincia.

Ieri il tema è stato affrontato a Quarta Parete, trasmissione condotta da Barbara Simonelli per la regia di Raffaele Massano.