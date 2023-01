Calcio Serie D: Bra-Sanremese 0-1, Gagliardi su rigore decide la partita (rileggi il LIVE)

BRA-SANREMESE 0-1 (13' Gagliardi rig)

90'+3 fine partita. La Sanremese espugna l'Attilio Bravi

90'+1 giallo per Bregliano

86' clamorosa occasione per i giallorossi. Capellupo mette in mezzo un pallone velenoso, Daqoune a colpo sicuro trova la miracolosa respinta di Tartaro

84' ammonito Gerbino

81' cambio Sanremese: out Aperi, in campo Del Barba

76' Valagussa in ritardo su Capellupo, ammonito. Per lui è il secondo giallo: cartellino rosso ed ospiti in dieci

69' Sanremese ad un passo dal raddoppio. Punizione di Rizzo, Ujkaj devia sul palo

66' ammonito anche Dall'Olio (diffidato, salterà la prossima partita) per fallo su Nouri

64' giallo all'indirizzo di Giacchino (intervento irregolare su Daqoune)

60' primo cambio della partita: Menabò rileva Derrick

58' ammonito Marchetti per fallo su Nouri

56' corner di Marchisone, Pautassi anticipa tutti ma non inquadra la porta

54' Valagussa rischia il secondo giallo per un fallo su Dall'Olio, il direttore di gara fischia la punizione ma non prende ulteriori provvedimenti disciplinari

46' iniziata la ripresa, non ci sono cambi

45' fine primo tempo (senza recupero)

41' ammonito Valagussa per un fallo su Gerbino

35' dopo una prima parte di primo tempo di sofferenza è apprezzabile la reazione del Bra, capace di prendere campo ed impensierire gli avversari

31' ammonito Aperi per un fallo su Marchetti a centrocampo

26' Bongiovanni va al tiro, la palla colpisce il palo e Daqoune ribadisce in rete. Ma l'arbitro annulla per un (presunto) tocco di mano del giallorosso. Ammonito mister Floris per proteste

15' avvio sprint della squadra ligure che si concretizza con il gol dell'1-0

13' Sanremese in vantaggio. Gagliardi realizza il penalty, Ujkaj tocca ma non riesce a respingere

12' rigore per la Sanremese. Dall'Olio colpisce Maglione in area

8' ospiti insidiosi con Valagussa. Precisa la sua correzione aerea su suggerimento di Rizzo, Ujkaj para

4' palo della Sanremese con Rizzo ma l'arbitro ravvisa un fuorigioco

1' iniziata la partita all'Attilio Bravi

Le scelte di formazione di Floris e Giannini

Bra (4-3-2-1): Ujkaj, Bongiovanni, Marchetti, Pautassi, Dall'Olio; Daqoune, Capellupo, Gerbino; Derrick, Marchisone; Pavesi. A disp: Tchokokam, Favaro, Mirisola, Tos, Menabò, Colantuono, Job, Bianchi, Mawete.

Sanremese (4-3-3): Tartaro, Bregliano, Mikhaylovskiy, Bechini, Nouri; Maglione, Giacchino, Valagussa; Rizzo, Aperi, Gagliardi. A disp: Bohli, Riviera, Del Barba, Urgnani, Aita, Owusu, Biffi, Secondo, Gaglioti.