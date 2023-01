Volley maschile A3: Savigliano torna in campo, stasera il recupero con Brugherio

Non c’è tempo per tirare il fiato nel lunghissimo gennaio del Monge-Gerbaudo Savigliano, che, alle ore 20.30 di questa sera, attende al PalaSanGiorgio di Cavallermaggiore la Gamma Chimica Brugherio per il recupero della gara valida per la prima giornata di ritorno del Girone Bianco di Serie A3 Credem Banca, rinviata lo scorso 24 dicembre 2022 per impraticabilità dell’impianto cuneese.

L’avversario. Dopo aver ospitato appena quattro giorni prima l’ultima forza del campionato, lottando con Monselice fino al tie-break, i saviglianesi se la vedranno questa volta con la terzultima della classe, in grande crescita nelle ultime settimane. I Diavoli Rosa, tra le squadre più giovani del raggruppamento, sono infatti reduci dal netto 3-0 con cui hanno regolato la Sol Lucernari Montecchio Maggiore, nello scontro diretto in chiave salvezza. Tra i punti di forza a disposizione di coach Danilo Durand, oltre all’entusiasmo della linea verde, anche tante individualità interessanti, come quella dell’opposto Barotto, MVP nell’ultima uscita con 16 punti, o quella dell’olandese Van Solkema, decisivo al servizio nella gara d’andata contro il Monge-Gerbaudo.

Qui Monge-Gerbaudo Savigliano. Nella quinta delle sei gare in programma nel gennaio saviglianese, per i biancoblu conterà soprattutto la gestione delle forze, fisiche e mentali, che a tratti è venuta meno nella gara contro Monselice. Coach Lorenzo Simeon riconosce le insidie dell’incontro che attende i suoi: “Affrontiamo una squadra in crescita, che ha ottime qualità e che, come spesso accade ai gruppi giovani, se prende fiducia può essere davvero difficile da contenere. Dovremo fare tesoro del passaggio a vuoto avuto sabato dopo il terzo set, ricordandoci che bisogna sempre avere la fame giusta per portare a casa le partite”.

I precedenti. Sparring partner del Monge-Gerbaudo anche in alcuni test pre-season la scorsa estate, la Gamma Chimica Brugherio è avanti nello storico, con due vittorie a una contro i cuneesi. Ultima in ordine di tempo, quella arrivata nella gara d’andata, quando Savigliano, ancora rimaneggiata per gli acciacchi di Marco Spagnol, si arrese al tie-break in casa dei Diavoli Rosa.

I biglietti. Da lunedì 16 gennaio e fino alle ore 16 di mercoledì 25 è possibile acquistare i biglietti per la sfida Monge-Gerbaudo Savigliano-TMB Monselice sulla piattaforma Liveticket.it. In alternativa, sarà possibile acquistarli al botteghino del Palazzetto dello Sport di Cavallermaggiore. La partita sarà trasmessa in diretta su YouTube, al canale ufficiale della Lega Volley.