Pioniere delle colture officinali in Alta Langa è il nuovo presidente di Terramica

L’obiettivo fissato dal Green Deal europeo del 25% di superficie agricola condotta con metodo biologico entro il 2030 è raggiungibile ma serve garantire alle aziende bio di realizzare il giusto prezzo con accordi di filiera che valorizzino queste produzioni e portare avanti una grande opera di sburocratizzazione che renda più appetibile il biologico a chi fa agricoltura convenzionale. È quanto evidenzia Coldiretti Cuneo in occasione del rinnovo cariche di Terramica, la principale associazione dei produttori biologici a livello regionale.

Durante l’assemblea e il consiglio direttivo svoltisi a Savigliano, è stato eletto presidente di Terramica Renato Suria, imprenditore agricolo di Sale San Giovanni, classe 1967, titolare di un’azienda di produzione di erbe officinali e farro monococco. Presidente di Zona della Coldiretti di Ceva e già consigliere dell’Associazione Terramica, Suria è stato pioniere delle colture officinali in Alta Langa e da oltre vent’anni conduce la sua azienda agricola con metodo biologico e biodinamico.

“Per il futuro occorrerà lavorare alla valorizzazione delle nostre produzioni affinché venga riconosciuto il valore aggiunto che le accomuna: il rispetto del benessere animale, del paesaggio agrario, della biodiversità, l’uso parsimonioso delle risorse non rinnovabili. Le sfide che ci attendono, dettate anche da una Politica Agricola Comunitaria sempre più orientata alla crescita di questo settore, saranno impegnative; insieme a tutto il Consiglio lavoreremo per il raggiungimento di questi obiettivi”, dichiara il neo presidente Renato Suria.

L’Associazione Terramica – nata nel 1991 e oggi aderente a Coldiretti Bio, l’Associazione delle imprese biologiche e biodinamiche nata lo scorso anno per tutelare e valorizzare le produzioni bio a livello nazionale – conta oggi 350 soci in Piemonte ed è in grado di offrire un ampio ventaglio di produzioni, dall’ortofrutta alla viticoltura, dalla cerealicoltura alla produzione di foraggi, dall’allevamento all’apicoltura e ai relativi prodotti trasformati.

In Provincia di Cuneo sono oltre 17.000 gli ettari oggi coltivati con metodo biologico e le produzioni – spiega Coldiretti Cuneo – riguardano soprattutto il vino, molto richiesto a livello internazionale, l’ortofrutta, i cereali, i foraggi e i prodotti dell’apicoltura e dell’allevamento.

La Granda è la Provincia piemontese con il maggior numero di aziende agricole bio, oltre 1.000, pari al 46% del totale regionale: è importante il contributo che la nostra agricoltura dà al successo del bio in Italia, che ha raggiunto il record storico di sempre con quasi 2,2 milioni di ettari coltivati con metodo biologico, raddoppiando la superficie totale nell’ultimo decennio, secondo un’analisi di Coldiretti su dati Ismea.

Un boom spinto dalla domanda crescente del mercato e, nell’ultimo anno, dalla crisi energetica perché il metodo biologico – spiega Coldiretti Cuneo – consente di tagliare di un terzo i consumi energetici attraverso l’utilizzo di tecniche meno intensive, le filiere corte e la rinuncia ai concimi chimici di sintesi prodotti con l’uso di gas.

“Rivolgo i migliori auguri di buon lavoro al neo Presidente Suria e a tutti i nuovi eletti, con la certezza che sapranno interpretare al meglio le sfide di un comparto che nell’ultimo decennio si è conquistato un ruolo da protagonista per la crescita sostenibile del Paese oltre ad essere un settore con ampie opportunità di sviluppo economico ed occupazionale” commenta il Presidente di Coldiretti Cuneo, Enrico Nada.

NOMINE TERRAMICA:

Presidente

Renato Suria di Sale San Giovanni

Membri del Consiglio Direttivo

· Giuliana Ceaglio di Bernezzo

· Lorenzo Bolla di Diano d’Alba

· Giuseppe Piovano di Trofarello

· Angelo Gautero di Saluzzo

Collegio dei Sindaci

Presidente

Simone Colombero di San Damiano Macra

Membri effettivi

· Mara Giuliano di Roccabruna

· Fabio Tavellin di Chiusa Pesio

Membri supplenti

· Franco Ramello di Cuneo

· Franco Parola di Borgo San Dalmazzo