A Boves "porta a porta" anche a San Mauro e Sant'Anna. Nuove fototrappole "antifurbetti"

Mentre si attende l'esito del bando che affiderà - con gara europea - il servizio di raccolta e trasporto rifiuti per il Consorzio ecologico cuneese, a cui fanno capo 54 comuni, Boves amplia la raccolta porta a porta estendendola anche alle frazioni di San Mauro e Sant'Anna. Il servizio sarà attivo dal 1° marzo e riguarderà sia le utenze domestiche che quelle non domestiche per le quali è attualmente attivo il servizio di raccolta rifiuti.

A commentare la decisione Fabio Climaci, geometra e impresario edile con delega all'Ambiente e al Bilancio. Una decisione, quella dell'estensione del servizio, che mira a migliorare il servizio collettivo e a diminuire gli episodi di conferimenti errati nelle aree ecologiche del territorio, in particolare da parte di persone che provengono da fuori zona.

Continui, infatti, gli abbandoni di rifiuti da parte di persone di passaggio o provenienti da aree limitrofe. "Abbiamo appena approvato l'acquisto di quattro nuove fototrappole, proprio per disincentivare questi comportamenti e, in caso, sanzionarli", commenta.

Nelle frazioni dove partirà il nuovo servizio, le aree ecologiche verranno rimosse. Quelle più critiche, dove gli episodi di abbandono di rifiuti sono più frequenti, sono quelle di via Funga, via Tetti e Castellar.

Quanto al servizio porta a porta, i costi in carico all'utenza non cambieranno. "Anzi, contiamo di migliorare la percentuale di differenziazione e questo significherà una diminuzione di costi per la collettività. I conferimento scorretti, invece, sono un costo a carico di tutti, sul quale vogliamo intervenire in modo deciso", ha continuato Climaci.

Climaci avvisa inoltre che sono disponibili i kit per la raccolta differenziata di carta, imballaggi di plastica, secco residuo ed organico. Si potranno ritirare presso il servizio ecologia nel Palazzo comunale con ingresso in piazza Borelli 2.

L'apertura dello sportello è prevista il martedì con orario 8-12 e 14-16; il mercoledì dalle 8 alle 12; ancora, il sabato, 8-12. Per tutte le informazioni, contattate il numnero 0171/391891.

Non manca, da parte dell'assessore Climaci, un passaggio sul biodigestore, che tanti dubbi sta suscitando e per il quale è prevista, nei prossimi giorni, un'ennesima conferenza dei sindaci. “Ci auguriamo che i comuni ne approvino la realizzazione. Non prendere il finanziamento di 13 milioni di euro sarebbe una follia e un’occasione persa per trasformare i rifiuti in energia pulita con un impianto tecnologicamente avanzato a senza alcun impatto ambientale. Boves è totalmente a favore: questo impianto è un'opportunità per tutto il territorio".