Bra, l’assessore Daniele Demaria commenta la petizione per nuove piste ciclabili

Negli scorsi mesi, è partita una petizione pensata e realizzata da un gruppo di mamme per sollecitare l'amministrazione braidese a incrementare la mobilità leggera in città con la realizzazione di nuove piste ciclabili. L’idea ha avuto un notevole riscontro: sono state raccolte oltre 400 firme che i promotori hanno portato in Comune giovedì 12 gennaio. Abbiamo raccolto un commento dell’assessore all’ambiente Daniele Demaria: "Questa lettera mi fa sicuramente piacere: rappresenta il crescere di una sensibilità e attenzione all’ambiente e alla mobilità in particolare e lo fa partendo dall’interesse per i più giovani. A me piace molto citare lo studioso Tonucci secondo cui ‘la città più adatta ai bambini, sarà più adatta per tutti’. È importante che questa sensibilità cresca e cambi gli ordini di priorità per l’uso del centro cittadino per il quale, non molto tempo fa, è addirittura comparso un articolo di nostalgici del traffico in via Vittorio. È infatti innegabile che come amministrazione dobbiamo far sintesi tra diversi interessi e usi dei luoghi pubblici".

"Nella stessa lettera si cita la non ancora sufficiente diffusione di una cultura di rispetto del ciclista che abbiamo cercato di sollecitare, con la zona 30, la prima strada urbana ciclabile (via Umberto) e una campagna informativa dedicata. L’impegno alla sua diffusione parte dalle scuole con le quali nel 2022 abbiamo realizzato un progetto di rilancio del Pedibus, importante punto di partenza per la diffusione di una cultura della mobilità sostenibile. Per il ridurre il traffico cittadino abbiamo anche potenziato e rinnovato il trasporto pubblico con una campagna appena terminata che ha dato importanti risultati (con incrementi fino al 25% di utenti che corrisponde a una diminuzione di traffico, attendiamo dati definitivi a breve). Il nostro impegno è stato premiato nel 2022 con il riconoscimento come Comune ciclabile, ma siamo consci che molto rimanga da fare. Per quanto riguarda le piste ciclabili, oltre all’attività di manutenzione (dopo aver terminato quella di Ca del Bosco, a breve ne verrà effettuata una sulla pista di Madonna Fiori dove le radici degli alberi hanno sollevato il fondo, mentre nei primi mesi del 2023 attueremo il rifacimento della pista di viale Rimembranze) abbiamo diverse iniziative in cantiere".

Queste, spiega l’assessore, riguardano un grande progetto per collegare Pollenzo e le Langhe (assieme ad Alba e il nuovo ospedale) con il rifacimento del ponte Albertino sul Tanaro per il quale è stato ottenuto il finanziamento della progettazione e si cercando fondi per la realizzazione. L’Amministrazione sta ancora lavorando con i Comuni della limitrofa pianura per un progetto di collegamento ciclabile su fondi della Regione Piemonte; con Cherasco per il collegamento della frazione di Roreto in collaborazione anche con la ditta Tesi. Si sta inoltre redigendo una proposta progettuale per partecipare al "Programma di interventi per l’adattamento degli ambiti urbani a nuove forme di mobilità sostenibile e attiva" della Regione Piemonte, riservato ai comuni impegnati nel miglioramento della qualità dell’aria.

Inoltre, l’Amministrazione si sta adoperando per l’istituzione di "Zone e strade scolastiche", per rendere più sicuro l’accesso alle scuole, e per un percorso ciclabile che colleghi la parte alta della città con il quartiere Bescurone (come citato nella lettera). Verrà effettuato inoltre l’acquisto di parklets, strutture mobili della dimensione di un parcheggio per sosta bici, giochi per bambini, aree relax, verde, che possano contribuire a cambiare lo spazio del centro secondo i principi "dell’Urbanistica tattica"; infine si attuerà un ampliamento della zona 30 anche alle frazioni di Bandito e Pollenzo.

"Abbiamo già fissato con le proponenti un appuntamento per confrontarci insieme su eventuali ulteriori proposte", conclude Demaria. "Apprezzo molto questa che considero una mano tesa a collaborare tanto più preziosa in un tempo nel quale troppe persone ‘gridano’ e ‘criticano’ sui social dimenticando di usare i canali corretti e predisposti per l’interlocuzione con la pubblica amministrazione. Direi un bell’esempio di cittadinanza attiva che abbiamo il dovere ma anche il piacere di accogliere".