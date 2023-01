Busca: a teatro arriva la magia di Aurelio Paviato

Continuano gli spettacoli della rassegna magica Sim Sala Blink, organizzata da Blink Circolo Magico di Dronero.

Sabato 4 febbraio, alle ore 21, presso il teatro civico di Busca andrà in scena uno show imperdibile, con protagonista uno tra i più validi professionisti nel panorama della prestigiazione italiana: Aurelio Paviato. Diventato un volto noto al pubblico televisivo per le sue numerose partecipazioni a Buona Domenica ed al Maurizio Costanzo Show, Paviato ha ricevuto l’ambito primo premio di Close-Up del prestigioso congresso della FISM (Fédération Internationale des Sociétés Magiques) confrontandosi con i migliori prestigiatori provenienti da tutto il mondo, oltre ad essere da lungo tempo membro della esclusiva Escuela Magica de Madrid. “Storie di un artigiano delle illusioni” è il titolo del suo spettacolo. A Busca il pubblico salirà su una macchina del tempo, alla scoperta della inattesa figura secolare del prestigiatore. I giochi eseguiti, attuali nello stile, porteranno gli spettatori in un piccolo viaggio nel tempo che, facendo incontrare personaggi come Reginald Scot (1538-1599), Giuseppe Pinetti da Orbetello (1750–1800) Max Malini (1873 – 1942) ed altri ancora, farà scoprire quanto i giochi di prestigio di 300, 500, ma anche di più di 2000 anni fa (raccontati da Alcifrone nel III secolo A.C. e, più tardi, anche da Seneca) restino vivi ed attuali. Come mai non perdono il loro fascino? Come mai non diventano vecchi e superati? Il mondo antico e quello medioevale hanno poco in comune con quello attuale eppure questa forma di spettacolo mantiene intatta la sua capacità di creare meraviglia e di affascinare. Gli spettatori scopriranno uno spettacolo particolarmente emozionante, coinvolgente e memorabile dove gli oggetti più quotidiani usati in modo insolito, bizzarro e creativo, si trasformeranno in una fonte di stupore. “È davvero un grande onore avere ospite Aurelio Paviato” - commenta Giorgio Barbero, presidente di Blink Circolo Magico - “un professionista di altissimo livello, con un curriculum che parla da sé. Sono molto affezionato ad Aurelio, da bambino lo guardavo in televisione e quando per la prima volta l’abbiamo invitato a Blink ero incredulo e molto emozionato. Il prestigiatore che tanto mi aveva incantato alla televisione era dall’altra parte del telefono e stavo chiacchierando con lui… Siamo davvero felici di averlo nuovamente nostro ospite. Paviato è un grande appassionato e studioso, un tecnico perfetto che sa arrivare al pubblico sia con gli effetti che con il linguaggio e il suo modo di raccontare. Ha portato con successo il suo spettacolo al rinomato Magic Castle di Hollywood ed ha tenuto conferenze per prestigiatori in moltissimi circoli e luoghi in Europa e America.

L’atmosfera intima del teatro di Busca è il luogo perfetto per questo spettacolo a stretto contatto con il pubblico, che saprà coinvolgere ed immergere ogni spettatore in un mondo curioso, misterioso ed affascinante. Grazie all’amministrazione comunale tutta che ci ospita e patrocina la serata” “Storie di un artigiano delle illusioni” è consigliato ad un pubblico attento e appassionato dai 10 anni d'età in su. Ingresso unico 12 euro. Informazioni e prenotazioni al numero 366.5397023 o consultando il sito web www.blinkcircolomagico.it.

La rassegna Sim Sala Blink, che quest’anno coinvolge i teatri di Dronero, Busca e Cuneo, è patrocinata dal Comune di Dronero, dalla Provincia di Cuneo, dall’ATL Cuneese, dalle Terres Monviso e dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo.