Per la Filarmonica Il Risveglio di Dogliani si preannuncia un anno da incorniciare

Già verso la fine del 2022 per la Filarmonica “Il Risveglio” di Dogliani si era incominciato ad intravvedere il 2023 come un anno ricco di impegni importanti e stimolanti ma, alla luce delle novità emerse più recentemente, si può affermare che l’anno nuovo sarà uno da incorniciare.

Il primo appuntamento sarà durante il tradizionale Concerto di Pasqua dove, d’intesa con il maestro Sergio Daniele, direttore del Coro del Liceo Musicale “Leonardo da Vinci” di Alba, si è deciso di eseguire la “Missa Pro Pace” di Daniele Carnevali, una composizione originale per coro polifonico e banda dal particolare significato, viste le note vicende che stanno investendo l’Europa. Il concerto sarà replicato ad Alba in data da destinarsi.

Già prevista per la primavera del 2020, ma saltata causa pandemia, finalmente per la formazione doglianese si concretizzerà l’esperienza con il maestro Stefano Gatta, che sarà con noi sino a giugno, esperienza che culminerà nel concerto di San Paolo che si terrà sabato 24 giugno nella solita cornice di piazza Don Delpodio. Il maestro sanmarinese di adozione, ma romagnolo di nascita, sarà con noi per tre fine settimana tra febbraio e giugno e concerterà un programma incentrato prevalentemente sulle danze. Per la banda, che in passato ha già affrontato l’esperienza del direttore ospite, sarà un’occasione formativa stimolante e gratificante.

Su invito del maestro Maurizio Managò siamo stati chiamati a tenere un concerto la sera di venerdì 22 settembre nel Cortile della Pigna sito in seno ai Musei Vaticani a Roma nell’ambito di una stagione concertistica che si svilupperà per quasi sei mesi in cui si esibiranno le cosiddette bande ministeriali (Esercito, Carabinieri, Marina, ecc.) e una banda per regione. Superfluo dire che si tratta di un’occasione prestigiosa che carica di responsabilità, ma che rappresenta al tempo stesso un’occasione prestigiosa e imperdibile.