Guarene, maquillage da Borgo più bello d’Italia

Guarene incontra gli altri Borghi più belli d’Italia

Il sindaco di Guarene, Simone Manzone, ha partecipato la scorsa settimana a Roma, alla presentazione del libro “L’Italia (ri)nasce dai Borghi”, occasione per presentare il proprio paese all’Associazione Nazionale dei Borghi più belli d’Italia. Ha dichiarato con evidente soddisfazione: “È stata un’occasione di formazione e confronto con i rappresentanti degli altri borghi e sulle sfide che attendono le nostre realtà, non solo come località turistiche, ma come frazioni e paesi da ri-abitare, attraverso lo sviluppo e il potenziamento dei servizi locali”.

Vanno in quella direzione alcune altre iniziative prese dall’amministrazione guarenese, che ha pubblicato recentemente un avviso per la selezione di una figura professionale da inserire nel proprio organico come supporto agli uffici per la gestione del PNRR, ramo contabile e rendicontazione.

Per informazioni a riguardo si può consultare il sito web del comune all’indirizzo https://www.guarene.it

Chiusura del centro storico venerdì 27 gennaio

Sembra motivata da ragioni simili l’ordinanza di chiusura temporanea al traffico veicolare e al parcheggio in piazza Roma e piazza SS Annunziata per domani venerdì 27 gennaio: dalle 7 alle 11 solo divieto di sosta, dalle 9 alle 10,30 anche di transito. Verranno segnalate le strade alternative e le svolte obbligate.

Una delle motivazioni dell’ordinanza, indicate dal Comando di Polizia Municipale, sottolinea l’esigenza di effettuare riprese video e fotografie. Recita infatti: ^Visto il cambiamento di anno in anno del paese e per tenere una memoria storica^.

Risulta evidente come Guarene si stia attrezzando e preparando per ottemperare al meglio le richieste del bando PNRR BORGHI – Linea B.

Essere entrato nel club dei Borghi più Belli d’Italia è un successo che comporta comunque una mole di lavoro in più e qualche sacrificio ai cittadini. Sicuramente ne vale la pena.