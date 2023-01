Il Comune di Bra attiva due tirocini per giovani

Si rinnova anche nel 2023 l’iniziativa avviata dal Comune per favorire l’inserimento (o il reinserimento) nel mondo del lavoro di giovani disoccupati o inoccupati mediante alcuni tirocini formativi da svolgersi all’interno degli uffici municipali. In questo inizio anno i posti a disposizione sono due, dedicati a persone di età compresa tra i 18 e i 32 anni.

“Prosegue con determinazione l’impegno del Comune nel dare un supporto ai giovani diplomati e laureati ad entrare nel mondo del lavoro, offrendo loro un'esperienza sul campo che gli consenta di acquisire competenze professionali spendibili per il futuro”, sottolineano il sindaco Gianni Fogliato e l’assessore alle Politiche sociali Lucilla Ciravegna.

Ciascun tirocinio prevede un impegno di venti ore settimanali per un periodo di sei mesi, a partire dal marzo 2023, con un'indennità di partecipazione di 350 euro mensili. I tirocini si svolgeranno presso la Ripartizione Servizi alla persona (l’Ufficio Manifestazioni) e i Servizi Amministrativi. Per l’accesso ai tirocini è richiesto il diploma di maturità o la laurea.

Tutte le indicazioni per presentare la propria candidatura, oltre che il modulo per la domanda, sono pubblicati sul sito web www.comune.bra.cn.it, nella sezione "Bandi di Concorso" di Amministrazione Trasparente. Le domande, debitamente compilate, sottoscritte in originale e corredate degli allegati indicati, dovranno essere inviate mediante PEC all’indirizzo comunebra@postecert.it, oppure consegnate a mano all’Ufficio Informagiovani o all’Ufficio Protocollo del Comune di Bra, oppure ancora spedite al Comune di Bra, Servizio Politiche Attive del Lavoro, Piazza Caduti per la Libertà 14, entro le 12 di venerdì 24 febbraio.