Le congratulazioni del comune di Limone a Corrado Barbera

Il Comune di Limone Piemonte accoglie con gioia la notizia di Corrado Barbera incoronato campione del mondo Junior di Slalom nella giornata di ieri, mercoledì 25 gennaio 2023.

L’atleta cuneese, portacolori delle Fiamme Gialle ed ex studente della sezione limonese del Liceo Economico Sociale a curvatura sportiva “De Amicis”, ha conquistato il titolo iridato nella gara conclusiva dei Campionati Mondiali Juniores di St. Anton, in Austria, a pochi giorni dall’oro vinto in Combinata in coppia con Marco Abbruzzese.

“Congratulazioni a Corrado da parte dell'Amministrazione comunale e di tutti i limonesi per i prestigiosi risultati sportivi ottenuti in questi giorni e un grande in bocca al lupo per il prosieguo di questa brillante stagione”. – commenta Luca Ferrari, consigliere comunale con delega allo Sport e Giovani -. Quella di ieri rappresenta una vittoria importante per Corrado, che gli consentirà di staccare il pass per le finali di Coppa del Mondo, palcoscenico dei grandi sciatori, che si terranno a Soldeu, ad Andorra, il prossimo 19 marzo”.

Un risultato che ricalca quello di un’altra ex studentessa del Liceo Sportivo limonese, Marta Bassino, il cui trampolino di lancio per la sua eccezionale carriera in Coppa del Mondo fu proprio la vittoria nel gigante ai Mondiali Juniores di Jasnà, in Slovacchia, nel 2014.

“Abbiamo visto crescere Corrado tra i banchi del Liceo Sportivo di Limone e sulle piste della Riserva Bianca – continua Ferrari -. Le sue vittorie rappresentano un motivo di orgoglio per il nostro territorio e una riconferma del valore della scuola che abbiamo l’onore di ospitare, una fucina di talenti in grado di sostenere i ragazzi nello studio e nello sport con ottimi risultati”.

Il Liceo Statale Economico Sociale a curvatura sportiva di Limone Piemonte “De Amicis” è una scuola pubblica rivolta a tutti i ragazzi che intendono portare avanti attività sportive anche a livello agonistico, senza rinunciare ad una formazione di qualità per il raggiungimento di un diploma che può dare accesso a tutte le facoltà universitarie.

A partire dal prossimo anno scolastico, inoltre, sarà attivo il Convitto, con sede nel centro storico, che potrà ospitare gli allievi che provengono da centri distanti da Limone.

Gli studenti interessati potranno presentare online le iscrizioni all’istituto attraverso il sistema del Ministero dell'Istruzione fino al 4 febbraio 2023.