Scuola, Gribaudo (PD): ha ragione Schlein, Valditara vuole scuola diseguale

“Le dichiarazioni di Valditara sono aberranti, ha ragione Elly Schlein. Non serve adattare i salari dei docenti al costo della vita, serve alzarli tutti - così Chiara Gribaudo (PD), in un tweet a commento delle dichiarazioni del Ministro dell’Istruzione Valditara - Vogliono una scuola diseguale, allargare il gap non solo tra nord e sud, ma anche tra città e aree interne.



Prima di lanciare proposte servirebbe riflettere”.