Speciale Backstage con Imbimbo Vet: educazione del cane, cosa c'è da sapere?

Torna questa sera, giovedì 26 gennaio, a partire dalle ore 21.00 l’appuntamento mensile dello speciale Backstage con Imbimbo Vet, format di Targatocn e La Voce di Alba dedicato ai nostri amici a quattro zampe.

Al timone della conduzione, il giovane veterinario cuneese Andrea Imbimbo, che approfondirà tematiche di interesse del mondo animale. Con lui, anche la sua fedelissima Eevee. Ospite della puntata di questa sera, l'educatrice cinofila e rieducatrice comportamentale Sara Votero-Prina.

Come ci si deve comportare quando il nostro cane ne incontra un altro al parco? E' meglio il guinzaglio o la pettorina? E' vero che i cuccioli se non hanno ancora concluso il ciclo di vaccinazioni obbligatorie non possono uscire di casa? Perchè il mio cane non mi ascolta? Di questo e moltro altro ne parleremo stasera in trasmissione.

I videospettatori potranno assistere alla diretta comodamente dal proprio computer, smartphone, tablet o smart TV a partire dalle ore 21.00 sulle home page di TargatoCn.it e LaVocediAlba.it, e sulle relativa pagina Facebook. Nei giorni successivi sarà possibile rivedere tutto il dibattito sul nostro giornale.