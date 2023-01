Fossano, atti vandalici al cinema 'I Portici': distrutti water e vaschetta del bagno maschile

Brutta sorpresa per i gestori del cinema teatro "I Portici" di via Roma a Fossano in chiusura in tarda serata di martedì 24 gennaio. Infatti nell'arco temporale sotteso nell'orario di apertura al pubblico - dalle ore 18 alle ore 23,30 - i vari componenti del water closet presente nel bagno maschile del piano seminterrato del cinema sono stati scalzati e rotti.



A fine serata Cuppari e colleghi si sono trovati la tazza a terra semidistrutta, scalzata dai propri ancoraggi nel pavimento, il tubo dello sciacquone sfilato dalla stessa e la vaschetta dell'acqua ancora per un soffio appesa alla parete tramite una sola tassellatura.

La struttura, che quella sera ospitava il partecipatissimo incontro con la criminologa Roberta Bruzzone, oltre a due proiezioni cinematografiche, era quasi al completo. I gestori hanno "denunciato" sui social l'accaduto, sulle cause del quale appare piuttosto probabile un deliberato atto vandalico.



La struttura possiede una alternativa ai piani superiori, il che permette di non dover chiudere al pubblico per indisponibilità di servizi. In ogni caso la manutenzione straordinaria conseguente all'accaduto avrà un costo e ci vorrá un certo tempo di ripristino.



La didascalia all'immagine del triste spettacolo di devastazione del bagno, postata dei gestori, recita, non senza una comprensibile nota di amarezza: "Volevamo tanto ringraziare chi ieri sera durante l’apertura del cinema ha ridotto un nostro bagno in questa maniera… (Ps. Le immagini sono molto nitide…il suggerimento disinteressato è che il colpevole provveda da solo a rifondare il danno. Sappiamo che è una speranza vana ma ci piacerebbe non andare oltre..."



Data l'insensatezza del gesto dubitiamo fortemente che l'aupicio venga soddisfatto, ma ovviamente lo auguriamo, sia in solidarietà dei gestori che per la speranza di un forse ottimistico ravvedimento operoso.