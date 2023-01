Una 65enne astigiana la vittima dell’ennesimo scontro sulla Provinciale 7

E’ una 65enne residente ad Asti, Paola Franca Maria Fassio, la vittima dell’incidente stradale verificatosi poco prima delle 13 di oggi, giovedì 26 gennaio, nel tratto della Strada Provinciale 7 che, arrivando da Cherasco, conduce verso l’abitato di frazione Pollenzo a Bra.



Toccherà alle forze dell’ordine (sul posto, coi soccorritori del 118 e Vigili del Fuoco da Alba e Bra, sono intervenute due pattuglie della Polizia Locale braidese) stabilire l’esatta dinamica e le eventuali responsabilità nei comportamenti alla guida alla base del violento scontro.



Oltre alla Lancia Y condotta dalla donna, che in seguito all’urto è finita nella scarpata ai piedi della carreggiata, l’incidente ha coinvolto anche un’autocisterna Iveco e un furgone Volkswagen.



Per effetto dell’incidente la trafficata arteria che collega la zona dell’Albese al Braidese è rimasta interdetta al traffico sino al tardo pomeriggio, con conseguenti code su tutta la viabilità nella zona.





Frequente teatri di uscite di strada e scontri frontali, quel tratto della Sp7 si conferma come uno dei punti a più alto tasso di incidentalità dell’intera provincia, mentre all’area del Braidese vanno tristemente ascritti entrambi gli incidenti mortali registrati in provincia in questo primo scorcio di 2023.