Busca pronta ad accogliere nuovamente il Carlevè: da venerdì a domenica la 68^ edizione [VIDEO]

Tutto pronto, a Busca, per il ritorno del Carlevè: l’edizione numero 68 dell’evento – tra i più attesi nella città ‘d Micon – avrà luogo per tre giorni, da domani venerdì 27 gennaio a domenica 29 gennaio.



Dopo due edizioni ‘sottotono’ - per ovvie ragioni – il Carlevè si propone quest’anno al gran completo, con un programma che vedrà la tensostruttura dell’area Capannoni di corso Romita al centro delle tre serate in musica, del pomeriggio dedicato ai bambini e specialmente della Grande Sfilata dei carri in programma per il pomeriggio di domenica.



Nel video, gli assessori Donadio e Rosso svelano il programma dell’evento: