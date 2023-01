Il Piatto d’Oro: ad Alba torna protagonista la cucina delle Langhe di un tempo

Al concorso “Il Piatto d’Oro”, indetto dalla Famija Albèisa nel 1961 e conclusosi nel 1963, parteciparono 84 ristoranti delle colline albesi. La collaborazione tra Famija e alcune Pro Loco del territorio nacque allora con l’obiettivo di andare “alla ricerca della cucina della Langa albese” e per stimolare “l’incremento della ricettività e il miglioramento del servizio”.

Sottoposti al giudizio di una giuria di gastronomi, giornalisti, appassionati e clienti – che votarono per mezzo di un innovativo sistema di recensione su cartoline – furono selezionati i sei finalisti.

Domenica 12 febbraio alle ore 13, presso i saloni della scuola alberghiera di località San Cassiano, gli allievi di Alba Accademia Alberghiera, guidati dai propri docenti, riproporranno il menu vincitore di quel concorso. Interamente tradizionale, dall’antipasto di funghi trifolati e griva cortemiliese, fino alla dolce chiusura della torta di nocciole.

Il costo è di 60 euro a persona ed è necessario prenotare la propria adesione entro il 6 febbraio, tramite e-mail all’indirizzo info@famijaalbeisa.it o telefonando direttamente ai cellulari della segreteria dell’Associazione Famija Albèisa: +39 333 215 4317 (Massimo Lampugnani) o +39 339 589 1424 (Gigi Cabutto).

La presentazione di questa singolare rievocazione gastronomica è avvenuta ieri, mercoledì 25 gennaio, presso la sede di Alba Accademia Alberghiera, dove l'assessore albese a turismo, eventi, manifestazioni Emanuele Bolla ha aperto la serie degli interventi ringraziando il visionario Luciano Degiacomi e il gran maestro, suo amico, Beppe Colla, che, con le istituzioni e le iniziative ideate più di mezzo secolo fa, hanno gettato "il primo seme del gran germogliare di proposte enogastronomiche oggi sviluppate sul territorio". "Dal menu tradizionale che risultò vincitore – ha proseguito Bolla – si assapora la provenienza del successo enogastronomico che oggi ci inorgoglisce, che risiede nell'autenticità dei sapori".

Il presidente della Famija Albèisa Antonio Tibaldi ha voluto ricordare Luciano Degiacomi anche in qualità di ideatore del concorso “Il Piatto d’Oro” e sottolineando l’importanza di consegnare tali tradizioni nelle mani dei giovani studenti che costituiscono il futuro dell’enogastronomia di Alba, Langhe, Roero e Monferrato.

Moderatore della presentazione, il consigliere e membro del direttivo della Famija Albèisa Luigi Cabutto ha ricostruito per i presenti i passi che hanno condotto alla riuscita dell’iniziativa allora sviluppata sotto l’egida dell’Ente Provinciale del Turismo di Cuneo e dell'Accademia Italiana della Cucina e, soprattutto, grazie alle intuizioni della Famija Albèisa e delle pro loco di Bossolasco, Cherasco, Cortemilia, Diano d’Alba, Mango e Monforte d’Alba. “Da quella sinergia nacque quel contest partecipato da ristoratori già ben noto oltre i confini della Langa, ma vinse l’essenzialità e l’autenticità dei sapori del ristorante Corona Grossa di Ercole Olivieri, a Cortemilia”. Non innumerevoli e complesse portate, ma i giusti abbinamenti trionfarono e così saranno riproposti in questa rievocazione, che vedrà protagonisti gli studenti che presto prenderanno in mano le redini della cucina di queste colline.

In qualità di presidente dell’ATL Langhe Monferrato Roero, Mariano Rabino ha snocciolato i numeri delle presenze medie di turisti sul territorio: “L’anno 2022 è di gran lunga il migliore di sempre in termini di crescita, +15% in media con picco al +40% in agosto”. La grande soddisfazione per i traguardi già raggiunti impone anche una riflessione sul futuro dell’offerta enogastronomica, che deve essere “abile a intercettare il pubblico internazionale, offrendo esperienze per qualunque capacità di spesa, dalla cena in trattoria ai ristoranti stellati, preservando come un gioiello, come un piatto d’oro, la ricca tradizione culinaria del territorio di Langhe, Roero e Monferrato”.

Il concorso del Piatto d’Oro non soltanto per primo diede risalto alla cucina della Langa, ma ebbe anche il pregio di dare impulso allo sviluppo di una migliore ricettività dei ristoranti dell’Albese, valutando, oltre al gusto, anche aspetti quali la presentazione delle vivande, l’accostamento coi vini, l’igiene e la disponibilità di adeguati servizi igienici. Ricordi diretti di quella originaria esperienza sono stati offerti dall’ex presidente della Famija, il cavaliere Giovanni Bressano: “Si decideva tutto a tavola, mangiando”.

“Il ricordo del Piatto d’Oro non si esaurisca il 12 febbraio” – auspica il vicepresidente della Famija Albèisa, Domenico Boeri – “e neppure la collaborazione con la scuola alberghiera, i cui studenti possono beneficiare delle iniziative passate e presenti della Famija e in prima persona contribuire ad ampliare questo sapere condiviso”. Il riferimento è al testo, ormai esaurito, "Il Grande Libro della Cucina Albese", pubblicazione nata dalla collaborazione tra Famija e Ordine dei Cavalieri del Tartufo e dei Vini di Alba, che manca di una revisione dedicata ai vini e può essere al pari di un libro di testo per gli aspiranti cuochi, in cui andrebbe inserito un capitolo dedicato allo storico concorso.

A confermare e ampliare queste considerazioni gli interventi del senatore Tomaso Zanoletti, presidente dell'Ordine dei Cavalieri del Tartufo e dei Vini di Alba, del sindaco di Cortemilia e presidente dell’Enoteca Regionale Piemontese Cavour Roberto Bodrito e di Antonio Buccolo, testimone della stesura di quel prezioso volume, compendio della gastronomia di Langa.

In chiusura il presidente di APRO Formazione Paolo Zoccola ha ringraziato chi è intervenuto, rinnovando l’invito a partecipare al pranzo di domenica 12 febbraio e confermando la disponibilità della scuola a collaborare con la Famija per arricchire di antiche ricette il percorso formativo dei giovani studenti, riscoprendo il passato… per il futuro.