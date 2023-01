Atletica: tutto pronto per il Cross di Luserna, Elia Mattio e Simone Giolitti al via

Si svolgerà domenica 29 gennaio, presso la sede del Comune di Luserna San Giovann, la 4^ riedizione del Cross di Luserna, inserito nel calendario nazionale.

Si tratta di una manifestazione di lunga tradizione, la cui prima edizione risale al 1975, e che vide come deus ex machina per diversi anni Mini Merletti, recentemente scomparso, a cui quest’anno gli organizzatori dell’Atl. Valpellice hanno voluto intitolare, in occasione del cross, il I Memorial.

Tra gli atleti che hanno reso prestigio al cross di Luserna negli anni, Franco Arese, Venanzio Ortis e Francesco Panetta al maschile, Roberta Brunet ed Elena Romagnolo al femminile.

Presentati poi i Top Runner di questa edizione. Particolarmente ricco il parterre maschile, che può contare su Ala Zoghlami (Fiamme Oro), nono alle Olimpiadi di Tokyo sui 3000 siepi e campione italiano di cross corto 2021 e 2022; Michele Fontana (Aeronautica), reduce dall’ottavo posto alla Cinque Mulini e fresco vincitore della Corsa di Miguel di domenica scorsa a Roma; Nadir Cavagna (Fiamme Azzurre), azzurro di corsa in montagna e di cross; il 18enne Andrii Atamaniuk, ucraino, 19mo agli Europei di Cross Piemonte 2022 La Mandria Park tra gli under 23.

In ambito piemontese, saranno al via Elia Mattio (Pod. Valle Varaita), campione europeo juniores di corsa in montagna in carica; Simone Giolitti (Pod. Valle Varaita), Francesco Carrera (Atl. Casone Noceto), Marco Giudici (Sport Project VCO), fresco vincitore alla Colletta domenica scorsa, Francesco Breusa (Battaglio CUS Torino) che qui vinse nel 2020. Al femminile torna a Luserna Giovanna Selva (Carabinieri), che vinse lo scorso anno davanti a Nicole Svetlana Reina; l’ossolana, medaglia d’argento agli Europei di Cross con la squadra u23, quinta alla Cinque Mulini, dovrà vedersela con Valeria Roffino (Fiamme Azzurre), al suo esordio stagionale, Elisa Palmero (Esercito), pinerolese, e Arianna Reinero (Atrl. Sronese-Nuova Nordaffari).

Tra le novità di questa edizione, grazie alla collaborazione con la locale TV Beckwith, sarà possibile seguire in diretta la manifestazione, sul canale 87 del digitale terrestre, a partire dalle 11.30.