Sci alpino. La gioia di Corrado Barbera, oro nello slalom ai Mondiali junior: "Incredibile, è stata molto dura"

E’ di Corrado Barbera l’oro dello slalom ai Campionati Mondiali junior di St. Anton, gara che concludeva il programma della rassegna austriaca.

Barbera, cuneese di 20 anni, portacolori delle Fiamme Gialle, ha costruito la sua medaglia nella prima manche, quando ha saputo approfittare al meglio del pettorale numero 2.Nella seconda, Barbera ha cercato di controllare, pur senza smettere di attaccare. E ha commesso anche un errore nella parte finale del tracciato, a causa delle buche che si erano create in pista, ma il vantaggio di 1″74 che poteva vantare sullo svedese Adam Hofstedt, ha permesso al giovane azzurro di vincere la gara con 29 centesimi di vantaggio sullo scandinavo. Bronzo per il francese Antoine Azzolin.

In carriera, per Barbera ci sono cinque successi in gare Fis, quattro in slalom e una in gigante. Nessun altro azzurro si era qualificato per la seconda manche.

"Prima della seconda ho pensato: se faccio quello che so fare sono in grado di vincere – ha detto Barbera a caldo -. E’ incredibile, è stata molto dura. Davvero molto dura. Ora non ce la faccio a pensare a festeggiare, mi devo ancora riprendere dalla grande emozione”.

Si chiude quindi con un bottino di sette medaglie il Mondialino dell’Italia: ha aperto Vicky Bernardi con l’argento nella discesa femminile, poi l’oro nella combinata a squadre maschile, il bronzo nella combinata a squadre femminile, il bronzo di Alice Calaba nel superG, l’argento nel parallelo a squadre e il bronzo di Beatrice Sola nella slalom femminile. Ora l’oro di Barbera. L’Italia è terza nel medagliere alle spalle di Svizzera e Svezia.