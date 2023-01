A Casalgrasso si naviga fino a 1 Gbps con Isiline

Sono ben 720 le unità immobiliari che, a Casalgrasso, sono raggiunte dalla fibra ottica FTTH (Fiber To The Home) di Isiline: un numero importante, a conferma dei lavori svolti negli scorsi mesi sul territorio comunale per portare il miglior servizio di connettività ad abitanti, attività commerciali ed aziende.

Grazie alla collaborazione con Open Fiber, che si è occupata della creazione in strada dell’infrastruttura, con il provider saluzzese è possibile accedere alla Banda Ultra Larga attraverso un servizio innovativo, potente e che permette di raggiungere velocità di navigazione fino a 1000 Mbps in download e 300 Mbps in upload.

La fibra ottica, ad oggi, è la migliore tecnologia di trasmissione di dati disponibile sul mercato e oltre a garantire velocità elevate di navigazione, garantisce anche stabilità nel segnale e la possibilità di accesso alla rete a molti dispositivi in contemporanea. Caratteristiche fondamentali e che sempre più spesso vengono richieste dagli utenti finali, che necessitano di accedere alla Rete con più dispositivi in contemporanea e in pochissimo tempo.

Isiline non fornisce solo il servizio, ma si occupa anche dell’installazione e dell’attivazione della linea con dei tecnici altamente qualificati che si occupano di portare il cavo in fibra ottica fin dentro le abitazioni o le aziende, per poi procedere all’attivazione del servizio. Isiline offre anche assistenza diretta, senza affidarsi ai call center: tutti gli operatori del reparto assistenza, infatti, operano direttamente dalla sede di Saluzzo e garantiscono supporto immediato per tutti i clienti.

Per garantire vicinanza e supporto ai propri clienti, inoltre, Isiline mette a disposizione diversi punti vendita in cui ricevere informazioni per poi sottoscrivere il contratto: Carmagnola (via Valobra 129), Saluzzo (via Torino 48/A), Fossano (via Roma 32) e Cuneo (piazza Europa 22) sono le quattro città in cui è possibile recarsi in negozio e verificare la propria copertura. In alternativa, è possibile telefonare al 0175/292929 per completare l’acquisto in pochi e semplici passaggi oppure, andando su shop.isiline.it, scegliere l’offerta che più si desidera e completare l’acquisto in completa autonomia.

