Addio al M° Bruna Bianchi, presidente onoraria del Dojo Nishizawa di Trinità

Cordoglio nel mondo del Ju Jitsu: addio al M° Bruna Bianchi, era presidente onoraria del Dojo Nishizawa di Trinità.

Aveva 84 anni, i funerali si sono svolti nel pomeriggio di giovedì scorso al Duomo di Ceva. Il padre Gino Bianchi (1914-1964) fu un pioniere del Ju Jitsu in Italia. Arruolatosi nella Marina Militare a Tien Tsin in Cina nella seconda guerra mondiale imparò da militari giapponesi il Ju-Jitsu , codificò le tecniche per inserirle nel contesto della società occidentale, fu colui che portò il Jiu-Jitsu in Italia chiamato “Metodo Bianchi” praticato tutt’ora in più parti del mondo.

E lei, Bruna Bianchi, dopo la guerra seguì fin da subito le stesse orme, con grande passione ed umiltà.

Lascia la figlia Paola (sindaca di Roascio dal 2004 al 2009) e la nipote Silvia. Bruna é venuta a mancare lo scorso martedì 24 gennaio, all’età di 84 anni nella Rsa “Casa del sorriso” di Mombasiglio. Genovese d’origine, negli ultimi anni si era trasferita a Ceva di modo da essere più vicina alla figlia Paola Rebora.

Profondo il cordoglio in tutto il mondo del Jiu-Jitsu. Il Maestro Bruna Bianchi era Cintura nera 4° Dan e presidente onorario dell’Asd Nishizawa Ju Jitsu di Trinità. "Grazie Bruna per la tua amicizia e per l’affetto che ci hai sempre dimostrato - ricorda commosso il presidente Luciano Manassero, Cintura nera 5° Dan e membro della commissione tecnica nazionale Ju Jitsu -. Ci ha seguito molto in Federazione, a lei mi lega un’amicizia ultra ventennale. Era sempre presente agli esami e ai nostri numerosi eventi. Da una quindicina d’anni era poi diventata presidente onorario del Dojo Nishizawa di Trinità. Un persona di grande umiltà, sempre disponibile e presente".