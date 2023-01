Consiglieri regionali al Tenda: il 1° febbraio il sopralluogo della commissione trasporti

Mercoledì primo febbraio, alle ore 11.30, la Seconda commissione del Consiglio regionale visiterà il cantiere del tunnel del Tenda per valutare l’avanzamento dei lavori.



“Un sopralluogo - spiega il consigliere saviglianese del gruppo regionale Lega Salvini Piemonte Matteo Gagliasso - che come rappresentate del territorio ho espressamente richiesto al presidente della Seconda commissione Valter Marin, che ringrazio, e che mi vedrà parte diligente insieme con gli altri colleghi commissari nella valutazione dello stato degli interventi. Credo infatti necessario che la Regione Piemonte, insieme con il nostro sempre attento assessore alle Infrastrutture Marco Gabusi, vigili attentamente su un’opera tanto strategica per tutta la provincia di Cuneo e in particolare per il comune di Limone Piemonte”.



“Il tunnel del Tenda, interrotto a seguito della tempesta Alex dell’ottobre del 2020, deve essere operativo al più presto - ricorda ancora Gagliasso - tornando a essere il collegamento più rapido verso la Francia e verso la Liguria. Senza una infrastruttura così importante, infatti, tutto il territorio della Granda ha subito un pesante contraccolpo sia negli scambi commerciali con le regioni limitrofe sia in termini di flussi turistici, specialmente per la stagione invernale e in termini di presenze nelle stazioni sciistiche. La nostra speranza è che il sopralluogo di mercoledì possa darci notizie rassicuranti e tempi certi per la sua riapertura”.