Mondovì aspetta la riapertura del "cine-teatro Baretti": termine lavori previsto entro giugno

Sono ancora in corso i lavori al cine-teatro "Baretti" di Mondovì.

La struttura, proprietà del Comune, era stata chiusa a settembre 2020 in seguito a un principio di incendio che aveva interessato l'atrio. Sebbene i danni furono contenuti, in seguito all'evento, il comune ha ritenuto necessario programmare una serie di interventi di manutenzione straordinaria ritenuti indispensabili per integrare e migliorare la sicurezza antincendio dei locali.

"Gi operai comunali hanno iniziato a rimuovere la vecchia moquette." - spiegano dal Comune - "Dopo aver terminato questa fase si passerà all'impianto di evacuazione fumi, alla tinteggiatura e poi alla posa della nuova moquette e installazione delle nuove poltroncine (quelle vecchie sono state donate, ndr leggi qui). L'impegno del Comune è quello di terminare i lavori entro fine giugno."

La sala polivalente, situata al piano seminterrato dello stabile che ospita le scuole Trigari, venne realizzato negli anni '90, diventando nel corso degli anni punto di riferimento per i cittadini, gli studenti e e gli amanti della rassegna teatrale che, presumibilmente, per l'estate 2023 potrebbe ancora essere organizzata sfruttando il palco en plein air di Piazza d'Armi, che è stato molto apprezzato.