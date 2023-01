Sei posti per il Servizio Civile presso il Comune di Mondovì

Ci sarà tempo fino alle ore 14 del 10 febbraio per presentare la candidatura al Servizio Civile attivato presso il Comune di Mondovì. Sei in particolare gli operatori ricercati: due verranno inseriti nell'Ufficio Ambiente per il progetto "Naturalmente Ambiente" (codice 158857), due collaboreranno invece con la Biblioteca civica per il progetto "Cultura a 360°" (codice 158856) e due, infine, troveranno occupazione presso l’Asilo Nido comunale all’interno del progetto “Il Nido e oltre” (codice 158854). Un’imperdibile occasione formativa riservata ai ragazzi tra i 18 e i 28 anni che prevederà un impegno di 25 ore settimanali per dodici mesi e un rimborso mensile pari a 444,30 €.

"In un momento di fragilità sociale e di difficoltà economica diffuse – il commento dell’assessora alle Politiche Sociali, Francesca Botto – aderire al Servizio Civile del Comune di Mondovì significa mettersi in gioco a favore della propria città e della propria comunità. Un’opportunità di crescita personale e professionale a stretto contatto con la Pubblica Amministrazione, che ci auguriamo venga colta da tanti ragazzi monregalesi e non solo".



Le domande potranno essere presentate, con accesso esclusivo tramite SPID, attraverso l’apposito portale https://domandaonline.serviziocivile.it. Per eventuali informazioni o delucidazioni: valentina.veglia@comune.mondovi.cn.it.