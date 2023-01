Educazione del cane: rivedi lo Speciale Backstage con Imbimbo Vet

La terza puntata dello Speciale Backstage con Imbimbo Vet, nuovo format di Tragatocn e La Voce di Alba, dedicato ai nostri amici a quattro zampe ha affrontato la tematica dell'educazione del cane cucciolo e adulto.

A prendere parte alla trasmissione è stata l'educatrice cinofila cuneese Sara Votero-Prina che ha fornito numerosi spunti e consigli circa l'interazione tra cane e padrone. Come ci si deve comportare quando il nostro cane ne incontra un altro al parco? E' meglio il guinzaglio o la pettorina? E' vero che i cuccioli se non hanno ancora concluso il ciclo di vaccinazioni obbligatorie non possono uscire di casa? Perchè il mio cane non mi ascolta? Queste alcune delle domande poste all'ospite dal medico veterinario Andrea Imbimbo, al timone della conduzione.

