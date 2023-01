A Paschera San Carlo i funerali di Ester Dutto, “la cuoca dell’asilo”

Per tutti Ester Dutto era “la cuoca dell’asilo”, detta anche “Esterina”.

Di anni 85, abitava a Paschera San Carlo, dov’era appunto stata per 22 anni la cuoca della scuola dell’infanzia, fino al 1997.

Erano tantissimi i ricordi degli anni di lavoro che teneva preziosamente custoditi nel cuore. Un legame, quello con la scuola, molto forte: bellissimo era il sorriso che nasceva sempre sul suo volto quando, a bordo della sua piccola auto, passava davanti all’edificio.

“Per me è come perdere una persona cara” - la ricorda con profondo affetto un’insegnante che per molti anni ha lavorato alla scuola d'infanzia di Paschera San Carlo - “Erano state tutta una serie di coincidenze a farci incontrare e per me quello con Esterina, come la chiamavo, è stato uno degli incontri professionali più belli che ho fatto. Era davvero una persona buona, dotata di una gentilezza innata. Sì, preziosa: rivolto a lei è proprio la parola giusta!”

Resterà nel cuore dei figli Daniela, Paola con Andrea e Julio, e Roberto, dei parenti tutti. Provenienti dall’abitazione, i funerali di Ester Dutto avranno luogo domani, sabato 28 gennaio, alle ore 10, nella Parrocchia di Paschera San Carlo.