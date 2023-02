Assistenza a domicilio: la figura professionale della badante

Sono tante le cose che potremmo dire per quanto riguarda un servizio di assistenza a domicilio perché comunque è un tipo di servizio che include tante figure professionali importanti e soprattutto il tipo di servizio che può aiutare varie categorie di persone diverse che fanno parte delle cosiddette categorie fragili e per esempio pensiamo chi va a domicilio appunto per aiutare una persona anziana che magari non è più tanto autosufficiente o in ogni caso ha bisogno di aiuto o magari una persona che è uscita dall'ospedale e può avere bisogno di supporto a domicilio per continuare con la sua convalescenza per fare solo due esempi ma molto significativi rispetto a quello di cui vogliamo parlare

In poche parole quello che volevamo dire in questa prima parte è che si parla sempre di cure e di assistenza domiciliare però esistono varie tipologie di figure e in base alle loro competenze potranno dare un supporto rispetto a un altro naturalmente e quello dipenderà dalle esigenze delle persone e soprattutto dalle esigenze che ha una famiglia che può avere bisogno di questo aiuto in poche parole

E quindi per esempio se parliamo di un'assistenza domiciliare sanitaria parliamo di un tipo di assistenza che può essere eseguita da un infermiere o da un medico a domicilio per tutte quelle questioni che riguardano la somministrazione di una terapia o il prelievo per fare degli esami o magari fare un catetere se la persona ha dei blocchi intestinali per fare degli esempi perché poi le cose che possono fare sono davvero tante per una persona.

Così come potremmo parlare anche di un fisioterapista che invece che far andare quella persona nello studio per fare un percorso di convalescenza e pensiamo che magari ad anziano ha avuto un incidente perché si è rotto il femore deve fare fisioterapia ci va lui a casa o lei così permetterà alla persona anziana di stare più a suo agio nelle proprie quattro mura e con i suoi affetti.

Fino ad arrivare poi alla figura della badante che può essere convivente o può fare semplicemente veglia diurna o notturna e di quello ne parleremo nella seconda parte dell'articolo

La figura professionale della badante è una figura fondamentale all'interno dell'assistenza domiciliare

Come dicevamo dal titolo di questa seconda parte e come dicevamo anche alla fine della prima in ogni caso la figura professionale della badante è una figura fondamentale nell'ambito dell'assistenza domiciliare semplicemente perché può fare tantissime cose per una persona sia che viene solo il giorno o sia che viene solo la notte o addirittura se va a convivere con la persona anziana che magari non è più autosufficiente e quindi praticamente per la stessa e si occuperà di tutto compresa anche la gestione dell'igiene personale che è un qualcosa di molto delicato come tutti immaginiamo

In ogni caso dobbiamo tenere anche presente che esistono delle cooperative che sono loro a trovarci queste figure in base alle esigenze che possiamo avere per una persona cara che vogliamo aiutare