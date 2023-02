Come recuperare un vecchio mobile di legno: step e consigli per chi è alle prime armi

Un po’ l’incertezza economica del momento che spinge a tagliare sulle spese, un po’ la sempre maggiore attenzione a fare scelte di consumo sostenibili e amiche dell’ambiente, un po’ la popolarità conquistata da quello stile minimalista e shabby chic tipico dei paesi del Nord Europa sembrano aver fatto crescere negli ultimi anni la febbre per l’upcycling anche in fatto di arredamento. Sono sempre di più, cioè, le persone che preferiscono rigenerare vecchie poltrone o divani di pelle per il salotto, trovare spazio in cucina per la vecchia credenza della casa dei nonni o allungare la vita dei propri mobili arredandovi la seconda casa al mare o in montagna. Ci vuole molto tempo infatti perché un mobile o un complemento d’arredo, soprattutto se di buona qualità, risulti davvero inutilizzabile. Se anche tu stai pensando a come poter dare nuova vita a una vecchia libreria o allo scrittoio di famiglia, quelli che seguono sono un po’ di consigli utili su come recuperare un vecchio mobile di legno.

Materiali e passaggi necessari per recuperare un vecchio mobile di legno

Se vuoi fare da solo e senza rivolgerti a un professionista, la prima cosa che dovresti fare è assicurarti che il mobile in questione sia in buone condizioni: parti mancanti o molto usurate dal tempo, dalla mancanza di utilizzo o dal fatto che non sia stato conservato correttamente, per non parlare della presenza di tarme, possono rendere decisamente più difficoltoso infatti il tuo progetto di recupero. In questa fase di valutazione potrebbe essere utile anche fare i conti con quanto dispendioso risulta il progetto sia in termini di tempo e sia in termini economici: la buona notizia è che in ferramenta trovi facilmente e in genere a poco prezzo strumenti e materiali di lavoro indispensabili; la cattiva che, soprattutto se potrai dedicarti a rimodernare l’aspetto di una vecchia cassettiera soltanto nel tempo libero, ci potrebbe volere un po’ per arrivare al risultato sperato. Anche per questo un altro consiglio utile potrebbe essere quello di partire da progetti poco impegnativi e che prevedano, cioè, semplicemente di riportare alle condizioni originali i vecchi mobili più che di stravolgerne l’aspetto.

Una volta che avrai in mente il risultato da ottenere e che ti sarai procurato il necessario, comunque, la prima cosa che dovresti fare per recuperare un vecchio mobile di legno è ripulirlo da polvere e sporco che potrebbero essersi accumulati negli anni, specie se inutilizzato. A questo punto puoi passare a una fase cruciale del decappaggio – così si chiama in gergo il recupero dei vecchi mobili di legno – e cioè la rimozione di vecchie vernici o finiture tramite carta vetrata o carta abrasiva. Solo una volta finito questo passaggio, con l’aiuto di un’apposita spatola metallica e stando attento a seguirne la direzione, potrai mettere in risalto le venature del legno. Applicare delle vernici impregnanti per legno ti aiuta a ottenere questo risultato e, soprattutto, a far sì che si mantenga nel tempo e che il mobile risulti protetto da umidità e altri fattori esterni. Per un effetto più naturale e minimal puoi fermati a questo passaggio, avendo cura di scegliere una vernice impregnante della giusta tonalità e di ottima qualità. In alternativa puoi finire di recuperare il tuo vecchio mobile di legno riverniciandolo del colore che più gradisci e applicando le decorazioni e i dettagli che desideri.