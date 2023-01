Le 5 squadre di calcio italiane di maggior successo di tutti i tempi

Il calcio italiano è considerato uno dei più spettacolari, e il campionato di Serie A è sempre stato famoso per le sue forti squadre di calcio. La Serie A, la massima divisione del campionato italiano, è uno dei campionati sportivi professionistici più popolari al mondo, ospitando tre dei club più famosi per tutti gli appassionati di calcio non solo in Italia ma anche all'estero: Juventus, Milan e Inter.

N o . 5 - Lazio

La squadra di calcio italiana Lazio ha vinto 16 titoli nazionali e internazionali fino alla stagione calcistica 2022. Al momento squadra si colloca al 5° posto nella classifica dei club calcistici italiani di maggior successo.

Il club nasce come Società Podistica Lazio, circa 122 anni fa. Ora i tifosi del club lo chiamano Biancocelesti.

Lo Stadio Olimpico di Roma è attualmente considerato lo stadio di casa della Lazio, questo stadio ha una capienza di 72 mila persone. Il club ha vinto nella sua storia 2 scudetti di Serie A. La Lazio ha anche vinto 7 titoli di Coppa Italia e 5 titoli di Supercoppa Italiana. Inoltre, la squadra di calcio italiana una volta ha vinto Coppa delle Coppe UEFA e della Supercoppa UEFA.

N o . 4 - Roma

La squadra di calcio italiana Roma ha vinto 16 titoli nazionali e internazionali fino alla stagione calcistica 2022. Pertanto, l'AS Roma è al 4° posto della nostra lista.

Il club è stato fondato come Associazione Sportiva Roma 95 anni fa, il 22 luglio 1927. I tifosi chiamano l'AS Roma i giallorossi.

Finora il club ha vinto un totale di 3 titoli italiani di Serie A. L'AS Roma ha anche vinto 9 Coppe Italia e 2 Supercoppe italiane nella sua storia di club.

Il club ha vinto la Coppa internazionale delle città di fiere industriali e la UEFA Europa Conference League una volta ciascuna sin dalla sua fondazione.

N o . 3 - Inter

La squadra di Football Club Internazionale Milano ha vinto 42 titoli nazionali e internazionali fino alla stagione calcistica 2022.

Finora il club ha vinto 19 titoli italiani di Serie A. L'Inter ha anche vinto 8 Coppe Italia e 6 Supercoppe italiane nella storia del club fino a questa stagione.

Il club ha vinto tre volte la UEFA Champions League. L'Inter ha anche vinto 3 UEFA Europa League e 2 Coppe Intercontinentali fino alla scorsa stagione calcistica.

L'Inter ha vinto la Coppa del mondo per club FIFA una volta nella storia del suo club.

N o . 2 - Milan

La squadra di calcio italiana Milan ha vinto 49 titoli nazionali e internazionali fino alla stagione calcistica 2022. Ora sono al secondo posto nella nostra lista delle 5 squadre di calcio italiane di maggior successo.

Finora, il club ha vinto un totale di 19 titoli nella Serie A. Inoltre, l'AC Milan ha vinto 5 titoli di Coppa Italia e 7 titoli di Supercoppa italiana nella sua storia calcistica.

Il club ha vinto sette volte la UEFA Champions League e due volte la Coppa delle Coppe UEFA.

Il Milan ha vinto 5 Supercoppe UEFA e 3 Coppe Intercontinentali fino alla scorsa stagione calcistica. Il club ha vinto la Coppa del mondo per club FIFA una volta nella storia del suo club.

N o . 1 - Juventus

La squadra di calcio italiana Juventus ha vinto 71 titoli nazionali e internazionali fino alla stagione calcistica 2022. La Juventus è giustamente al primo posto nella classifica dei club calcistici italiani di maggior successo di tutti i tempi.

Finora il club ha vinto 36 titoli italiani di Serie A. La Juventus ha anche vinto 14 Coppe Italia e 9 Supercoppe italiane nella sua storia di club.

Il club ha vinto due volte la UEFA Champions League e una volta la Coppa delle Coppe UEFA. Una delle squadre di calcio più ricche, la Juventus ha vinto anche la UEFA Europa League 3 volte.

La Juventus ha vinto 2 Supercoppe UEFA e 2 Coppe Intercontinentali fino alla scorsa stagione calcistica. Il club una volta nella sua storia è diventato il vincitore della Coppa Intertoto UEFA.

