A Cuneo l'appuntamento mensile con l'autostima ed il benessere dell'individuo

Martedì, 7 febbraio alle ore 20:45 a Cuneo presso l’Ordine dei Geometri in via San Giovanni Bosco nr. 7/H (Portici Agora’) si terrà il consueto appuntamento mensile con il Laboratorio dell’Autostima organizzato dall’Associazione Noi4you, un appuntamento molto apprezzato e seguito dai cuneesi.

Questa serata sarà condotta dall’insegnante di pilates Claudia Maccagno che parlerà dell’importanza del movimento e di come il corpo possa essere collegato al nostro Essere.

Durante il Laboratorio si avrà modo di comprendere come sia importante prendersi cura di sé a 360° per il mantenimento di una buona autostima. Insieme si rifletterà sulla condizione di benessere di un individuo che non è definita solo dall’assenza di malattie fisiche ma da un insieme di fattori psicologici e socio-culturali.

“La vita è nel movimento” diceva Aristotele; già nella Grecia antica il filosofo aveva intuito l’importanza del movimento per la salute e per vivere meglio.

Il Laboratorio dell’autostima è un appuntamento mensile e gratuito in cui Noi4you crede molto oltre a allo sportello di ascolto al quale si possono rivolgere tutte quelle persone (uomini e donne) che hanno bisogno di un sostegno morale e materiale per conquistare la propria autonomia psicologica, fisica , sessuale ed economica.

Per informazioni o confermare la propria presenza inviare una mail con nome e cognome all’indirizzo di posta elettronica noi4you.cn@gmail.com o tramite whatsapp al nr. 375 5518066. Ingresso libero. Non occorre prenotazione.