Il Canile di Alba ospita il "Progetto di Canile" per capire il metodo giusto di adozione

Progetto Svuota Canili Apollo e Daphne, Comune di Alba, Canile municipale di Alba, Associazione cesenate protezione animali, Astrolavoro Coop.: tutti insieme per uniformare il lavoro nei canili e per utilizzare un metodo identitario che possa permettere agli ospiti a quattro zampe di trovare una famiglia che li possa amare ed accogliere in una casa per il resto della loro esistenza.

“C’è sempre da imparare” recita una frase motivazionale del “Progetto di Canile”, in programma il 18 e 19 marzo. Un weekend dedicato a capire quanto sia facile affidare un cane in famiglia ma, allo stesso tempo, quanto possa essere alto il rischio di fallimento e di conseguenza, del rientro del cane in canile dopo brevi periodi.

Se ne parlerà con Nicolò Dalmonte e Daniele Valgimigli che hanno lanciato il progetto nato nell'esperienza del lavoro in canile per la struttura del canile di Cesena per formare personale e volontari al fine di rendere meglio organizzato ed efficace il lavoro di degenza, pre e post adozione dei cani.

La formazione è sempre più importante per chi si occupa di canili comunali e privati ed è anche rivolta a chi, a vario titolo, si interessa alle adozioni. È dunque rivolta a professionisti (educatori, addestratori, veterinari, operatori) o volontari di adozioni, anche al di fuori della struttura canile e privati cittadini.



IL PROGRAMMA

Sabato 18 marzo dalle ore 9 alle 18 presso Ristorante Enoteca Dente ad Asti (la casa di Apollo e Daphne) per la parte teorica con visione video

Domenica 19 marzo dalle ore 10,30 alle 17 presso il Canile Comunale di Alba (a 20 minuti di distanza da Asti) per la parte pratica con gli operatori di canile Nicolò Dalmonte (Istruttore Cinofilo certificato 3C Dog Traning Professional DTP-B n.102.) e Daniele Valgimigli (Istruttore cinofilo Apnec)

Costo del weekend: 80 Euro pausa caffè compresa

Pranzo:

Sabato ore 12/14. Per chi desidera il pranzo sarà preparato dal Ristorante ospitante a euro 15

Domenica ore 13/14

Il ristorante può mettere a disposizione un pranzo al sacco a euro 7.



Possibilità per chi viene da fuori di informarci per eventuali convenzioni per la notte.



Informazioni e prenotazioni su WhatsApp al numero 3497142916 (Cristina).