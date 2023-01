Il sogno di ogni musicista: il liceo musicale di Alba lancia un crowdfunding per un pianoforte a coda

Il Liceo Musicale Leonardo da Vinci di Alba (Liceo Linguistico, Liceo delle Scienze umane, Liceo Economico-sociale, Liceo Musicale) ha promosso una campagna crowdfunding per l’acquisto di “Un pianoforte a coda”.

Sono gli stessi studenti a presentare l'iniziativa, raccontando anche cosa si fa, ogni giorno, nella scuola che frequentano.

Il progetto nasce dalla profonda convinzione che la diffusione della cultura musicale costituisca uno dei fondamentali strumenti per lo sviluppo armonico e integrale degli studenti.

Grazie all'iniziativa "Donatori di musica", promossa dalla Fondazione dell'Ospedale Alba Bra, gli studenti del Liceo Leonardo da Vinci di Alba hanno provato l'emozione di suonare su un pianoforte a coda.

Il Liceo non dispone di un pianoforte a coda, il sogno di ogni pianista, uno strumento di qualità, indispensabile per lo studio strumentale, ma il cui costo risulta improponibile per l'istituto, che non può avvalersi di fondi ministeriali specifici per l'acquisto delle strumentazioni necessarie per le attività strumentali e d'insieme. Servono 40 mila euro. Per ora ne sono stati raccolti poco più di 500.