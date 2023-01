Atletica: a Bra si assegnano i titoli regionali dei 60 metri e 60 hs indoor

A Bra sabato 28 gennaio l’Atl. Alba organizza i campionati regionali assoluti dei 60 metri e 60hs; verranno assegnati anche i titoli di categoria (promesse, juniores e allievi).

184 gli atleti al via dei 60 metri maschili, 134 le donne impegnate nello sprint.

Tra i nomi spicca la presenza, tra gli uomini, di Mattia Jason Ndongala (Sisport), accreditato di 6.95, e di Dejan Travar (Zegna) che nello scorso fine settimana a Saronno è sfrecciato in 6.87. Accredito sotto i 7 secondi anche per Federico Lisa (Safatletica Piemonte) che vanta un 6.91. Se tra gli junior il miglior tempo è quello di Simone Milanesio (Atl. Avis Bra) con 7.00, tra gli allievi, sulla carta, spicca Lorenzo Vera (Atl. Saluzzo) che si presenta con 7.10, segue Alessandro Bedeschi (Atl. Pinerolo) con 7.22.

Al femminile riflettori puntati sull’azzurrina Agnese Musica (Novatl. Chieri), ora passata di categoria e favorita per il titolo juniores; la chierese vanta un primato personale di 7.60. In lizza per un posto sul podio di categoria la sua compagna di club Clarissa Vianelli, Rachele Torchio (Battaglio CUS Torino) e Aurora Barbero Vignola (Sisport). Giulia Maritano e Carlotta Cera, entrambe del Battaglio CUS Torino, sembrano le favorite per il titolo promesse, mentre, tra le allieve, i migliori accrediti sono delle portacolori dell’Atl. Alessandria Maria Elena Romano e Federica Fornaroli.

Negli ostacoli, Andy Gatto (Atl. Roata Chiusani) ha i favori del pronostico in campo assoluto, Giacomo Marco Falzoi (Battaglio CUS Torino) tra gli u23Tra gli juniores si preannuncia una sfida tra Samuel Leonardo Dunn (Battaglio CUS Torino) e Flavio Guido Arcilasco (Safatletica Piemonte), mentre tra gli allievi miglior accredito per Michele Gallini (Team Atl. Mercurio Novara) con 8.71.

In campo femminile, Valeria Brignolo (Battaglio CUS Torino) dovrà vedersela con la sua compagna di club Beatrice Carpinello per il titolo assoluto; tra le allieve invece spicca Sofia Dulla (Safatletica Piemonte).