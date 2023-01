Calcio Serie D: domenica la quinta di ritorno, Asti-Bra e Fossano-Ligorna

Archiviato il turno infrasettimanale il girone A di Serie D è pronto a vivere la quinta giornata di ritorno, in programma domenica 29 gennaio.

Intrigante derby piemontese per il Bra di Floris che fa visita all'Asti, sul quale ha due punti di vantaggio in classifica. Giallorossi alla caccia di un risultato positivo per ripartire dopo lo stop interno con la Sanremese. Per gli astigiani solo una sconfitta in casa, sinora, in campionato.

Impegnano al Pochissimo il fanalino di coda Fossano che se la vedrà con la terza forza del girone Ligorna.

Fischio d'inizio alle ore 14,30.

PARTITE E DESIGNAZIONI ARBITRALI

Asti-Bra: Andrea Zoppi di Firenze

Borgosesia-Casale: Riccardo Baiani di Pesaro

Castanese-Sanremese: Felipe Salvatore Viapiana di Catanzaro

Castellanzese-Gozzano: Stefano Selva di Alghero

Chieri-Vado: Giuseppe Lascaro di Matera

Chisola-Sestri Levante: Mattia Nigro di Prato

Fossano-Ligorna: Ciro Aldi di Lanciano

Derthona-Fezzanese: Matteo Santinelli di Bergamo

Pinerolo-Legnano: Alessandro Papagno di Roma 2

Pont Donnaz-Stresa: Kristian Bellò di Castelfranco Veneto

CLASSIFICA: Sestri 54, Sanremese 49, Ligorna 39, Bra 38, Vado*, Asti 36, Gozzano 35, Derthona 34, Pont Donnaz 31, Legnano, Castellanzese* 30, Borgosesia, Chieri 27, Fezzanese, Pinerolo, Castanese 25, Casale 22, Chisola 21, Stresa 19, Fossano 8

*una partita in meno