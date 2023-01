Terminate le operazioni di sgombero neve: riapre il colle della Maddalena

Riapre dalle 15 il colle della Maddalena, chiuso dallo scorso lunedì pomeriggio per neve. Ieri le operazioni di disgaggio artificiale delle valanghe, la valutazione della Commissione e il conseguente via libera di Anas per la riapertura.

Stamattina le ultime operazioni di sgombero della strada, in particolare nei chilometri degli ultimi tornanti, dove da giorni un tir impediva ai mezzi di passare in quanto intraversato e bloccato nella neve.

Stamattina il mezzo è stato liberato ed è potuto proseguire verso la Francia, consentendo di completare la pulizia dell'intero tratto stradale della statale 21 fino al Confine di Stato.