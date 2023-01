Ripartito per la Francia il tir bloccato nella neve al Maddalena. Attesa per oggi la riapertura [VIDEO]

Si attende per la giornata di oggi la riapertura del cole della Maddalena da Argentera al Confine di Stato, chiuso dallo scorso lunedì pomeriggio per neve.

Nella mattinata sono state ultimate le operazioni che hanno consentito di liberare il tir bloccato nella neve sotto uno degli ultimi tornanti che portano alla cima del colle. Il mezzo è riuscito a ripartire in direzione della Francia, dove era diretto.

Adesso la pulizia degli ultimi chilometri di strada da parte dei tecnici e operatori della ditta Massucco, che stanno operando da ore in zona, per consentire la riapertura, per la quale si attende il via libera di Anas.