Questa sera alle ore 21 un nuovo appuntamento con Time Out: ospiti Clara Decortes e Sofia Rebora

Nuovo appuntamento, questa sera alle ore 21, con “Time Out”, il format sulla pallavolo femminile di serie A.

“E’ tempo di Coppa Italia”, con questo il titolo si presenta la 12^ puntata, visto che nel fine settimana i Campionati si fermano per dare spazio alle finali di A1 e A2 della Coppa Italia Frecciarossa.

Ospite in studio l’opposto della Lpm Bam Mondovì Clara Decortes. Il conduttore Matteo La Viola si collegherà inoltre con la Capitale per ascoltare le sensazioni della centrale della Roma Volley, nonché ex pumina, Sofia Rebora, che domenica scenderà in campo a Bologna per affrontare la Millenium Brescia nella finale di Coppa Italia di A2.

Nel corso della trasmissione saranno trasmesse le interviste raccolte in settimana con Matteo Bibo Solforati (Lpm), Silvia Bussoli (Wash4green Pinerolo), Michele Marchiaro (Wash4green Pinerolo) e Alice Degradi (Uyba Busto Arsizio).

Ricordiamo che Time Out va in onda sulla home page e sulle pagine Facebook di Targatocn.it (per la zona di Cuneo), Piazzapinerolese.it (per la zona di Pinerolo) e Informazioneonline.it (per la zona di Busto Arsizio) e altre testate del gruppo More News.