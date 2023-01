Volley Savigliano grande protagonista nel concentramento S3

È stato intenso il penultimo weekend di gennaio per il settore giovanile del Volley Savigliano, che, in attesa di rivedere in campo la Serie C, ha visto protagoniste le squadre più giovani, fino alla categoria S3.

In Under 17, l’Unipolsai Mellano Cristiano esce sconfitta in entrambe le gare disputate in settimana. Sprazzi di bel gioco alternati a qualche difficoltà tecnica non permettono di muovere la classifica ai ragazzi di coach Bogliacini, che, nell’ultima sfida contro il VBC Mondovì/Villanova, cedono in tre set, pur lottando.

Derby in casa, invece, in Under 15, che è andato a favore della Curti Saffirio. Nobil Homo ridotta a solo sette atleti a causa dei malanni di stagione gioca senza paura contro i compagni di squadra più grandi, cedendo con onore.

Il Volley Savigliano S3 si è, infine, fatto trovare pronto per il concentramento organizzato dal Volley Langhe. Su sei partite disputate solo una sconfitta contro i padroni di casa che disputano anche il campionato U13.

Sabato 21, al termine della gara contro il TMB Monselice, infine, sono stati premiati i migliori venditori dei biglietti per la libera sottoscrizione a premi, ovvero Fea Fabrizio, Negro Fernando, Cambiano Tommaso e Barbanera Stefano.

Tutti i risultati del Volley Savigliano

Under 17

Unipolsai Mellano Cristiano-VBC Mondovì/Villanova 0-3 (17/25 13/25 20/25)

Unipolsai Mellano Cristiano: Negro, Gallo, Fissolo L., Guiotto, Bushati, Fea, Fissolo E., Mina, Margaria, Piola, Marassi, Barale, Zemzami, Borra. All. Bogliacini.

Under 15

Curti & Saffirio Volley Savigliano-Nobil Homo Volley Savigliano 3-0 (25/11 25/18 25/9)

Curti & Saffirio Volley Savigliano: Giraudo, Fissolo, Fea, Boero, Lacorte, Mina, Margaria, Ambrogio, Marassi, Borra.

Nobil Homo Volley Savigliano: Chialva, Catanzariti, Mondino, Uka, Cambiano, Coraglia.

Concentramento S3 (Organizzatore Volley Langhe)

Volley Savigliano S3: Assalve, Forgia, Pirra, D’Amelio.

I prossimi appuntamenti

Sabato 28 gennaio:

Under 15 (ore 15.30): Bam Cuneo-Nobil Homo Savigliano

Under 15 (ore 16): Dragons Dronero-Curti & Saffirio Savigliano

Domenica 29 gennaio

Under 17 (ore 10.30): Bam Cuneo Bianca-Unipolsai Mellano Cristiano

Under 13 (ore 14): Concentramento a Cuneo (con le formazioni saviglianesi di Bcar, Gabetti e Positano)